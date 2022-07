Jemeppe: "Ils veulent nous salir, nous abattre", répond la majorité JEM

1. Westende

Cette affaire, surnommée le Westendgate par l’opposition, a été commentée par la bourgmestre, Stéphanie Thoron. "Quand nous sommes arrivés aux affaires, nous ne voyions pas la plus-value de cet appartement pour les citoyens. Nous avons donc pris la décision de vendre. C’est l’administration, et plus précisément le directeur général, qui s’est chargée de lancer la procédure." A aucun moment, comment l’indique la bourgmestre, le collège n’a interféré dans le processus de vente. "Nous nous sommes juste inquiétés de ne pas voir de publicités sur le Web. Nous sommes donc, au final, satisfaits que ce bien soit remis en vente car il sera affiché sur les sites immobiliers et sur le territoire jemeppois.La vente de ce bien sera un des points du prochain conseil communal."

Quant à la demande de démission de Jean-Luc Evrard, qui a participé aux décisions du collège alors que l’achat du studio était réalisé par son neveu par alliance, la bourgmestre balaie l’idée. "Le collège n’a pas instruit le dossier et il n’a pas été non plus géré par Jean-Luc. Lorsque son neveu l’a questionné à propos de la vente du bien, il l’a directement renvoyé vers le directeur général. C’est leur seul échange à ce sujet. Certes, Jean-Luc aurait dû quitter le collège puisqu’il s’agit de son neveu par alliance. C’est une erreur mais il n’a, en rien, interféré dans ce dossier!" Elle soutient d’ailleurs l’échevin. "Jean-Luc maîtrise ses dossiers sur le bout des doigts. Il travaille à 100% pour la Commune. Il est déplorable, détestable et dommageable de lui demander de quitter le collège."

2. La piscine

"Je suis étonnée de la transmission de ce courrier envoyé par le SPW et qui m’était adressé" , ajoute Stéphanie Thoron. La Région menace de récupérer les subsides attribués en 2011 et 2013 (669000 €) pour la rénovation de la piscine. Ce qu’il est reproché, ce n’est pas d’avoir usé des subsides à mauvais escient, c’est de vouloir partir sur un partenariat public-privé pour la piscine de Moustier avec une gestion exclusivement privée alors que l’argent public a été attribuée pour une gestion exclusivement communale. "Le document est à l’analyse auprès de notre cabinet d’avocats spécialisé en la matière. Nous avons également sollicité l’avis du ministre de Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, à ce sujet." La bourgmestre ajoute: "Les finances communales ne permettent plus d’assumer un coût de gestion du personnel situé entre 400 et 500000 € par an." La bourgmestre n’a, en revanche, pas évoqué le problème de concurrence soulevé par l’opposition concernant l’entreprise qui avait étudié le projet de rénovation de la piscine à la demande du collège.

3. Les finances

Christophe Sévenants, membre de l’opposition Peps, a indiqué vendredi que la Commune ne pouvait plus emprunter car elle a atteint le plafond d’emprunt, pour la législature, de 200 € par habitant. "C’est faux, insiste la bourgmestre. Il nous reste une marge importante." Plutôt que d’exposer dans nos pages les calculs qu’elle a tenté d’exposer en conférence de presse, elle invite Christophe Sévenants à une discussion à ce sujet lors de la prochaine commission des finances au mois de septembre. Enfin, concernant le plan Oxygène, un prêt de la Région à 0%, le collège ne l’a pas sollicité car: "Pour qu’il soit attribué, nous devions être, au niveau des finances, un mauvais élève et présenté un déficit. Ce qui n’est pas le cas."

4. Conclusions

Après s’être défendue au nom du collège, la bourgmestre en a profité pour lancer plusieurs piques à l’opposition. "Depuis 2018 et nos excellents résultats, ils veulent nous abattre, nous salir par tous les moyens. C’est ce côté de la politique que je déteste. Le fait d’écraser l’autre pour arriver à quelque chose. Et nous sommes désolés, pour vous citoyens, que vous deviez encore assister à un tel spectacle à Jemeppe."