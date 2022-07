En balade sur les traces de l'Homme de Spy (photos)

Les archéologues ne se sont pas intéressés par hasard à cette grotte en 1886. Elle a toujours fait partie du paysage de la région. "Ils savaient qu’elle avait du potentiel, raison pour laquelle ils ont lancé les fouilles. Il faut s’imaginer qu’au départ, l’entrée de la grotte était remplie, au 3/4, de terre. Elle n’était pas accessible comme c’est le cas aujourd’hui."

Une fouille à la dynamite

Dans un premier temps, les archéologues ont fait appel à des mineurs pour dégager les terres. "Et pour l’anecdote, ils utilisaient des bâtons de dynamite (rires) ." Les chercheurs ont évacué les terres un peu plus loin, le long de la pente de la grotte, et découvert, à l’entrée que tous les touristes empruntent, des ossements de deux personnes en excellent état. "Quand on sait qu’ils ont utilisé de la dynamite, on se dit qu’ils ont eu beaucoup de chance de réaliser une telle découverte. " Les os appartenaient à un homme et une femme. "Les recherches démontrent que les deux Néandertaliens ont été enterrés. Dans le cas contraire, ils auraient été dévorés par les charognards et nous n’aurions sans doute rien retrouvé."

La présence d’un troisième Néandertalien a été découverte en 2010, grâce aux fouilles des archéologues dans les terres qui ont été évacuées, à l’époque, pour ouvrir la grotte. "L’Institut royal des sciences naturelles a réanalysé tous les ossements de ces terres. Les chercheurs se sont rendu compte que, parmi ceux des animaux, il y avait des os d’un Néandertalien, un enfant âgé de moins de deux." Les études ont démontré qu’il ne s’agissait pas d’une famille. "On pense souvent à l’idée papa, maman et bébé. Mais les dates ne correspondent pas" , ajoute Marie Decerf.

Quant à la grotte, divisée en plusieurs petites parties, il est impossible de savoir à quoi elle était précisément destinée. "Les archéologues se doutent qu’il y a eu des activités de boucherie ou encore de taille de pierre.Mais rien de plus."

La grotte de Spy a aujourd’hui livré tous ses secrets aux archéologues. C’est désormais à l’équipe de l’EHOS de faire perdurer son histoire grâce, notamment, à cette journée de l’Homme de Spy.