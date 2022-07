Jemeppe : selon l'opposition, la commune "vit des heures sombres" pour neuf raisons

Une sortie liée, évidemment, à la vente de l’appartement communal de Westende au neveu par alliance de l’échevin Jean-Luc Evrard (le "Westendgate" selon l’opposition).

Deux éléments apportent un nouvel éclairage sur le dossier de la rénovation piscine de Moustier et sur les finances communales.

«Que veulent-ils cacher?»

Plus que les subsides de 2011 et 2013 pour la piscine de Moustier qui pourraient être réclamés par la Région ( L’Avenir du 8 juillet), Christophe Sevenants (Peps) pointe une autre irrégularité dans la procédure: "En commission des sports, Sébastien Boulanger, ex-échevin des Sports, a présenté des plans et un bilan financier issus et réalisés par une entreprise privée pour mener à bien le partenariat public-privé. J’ai demandé d’obtenir le PowerPoint de la présentation pour vérifier les informations. Ce qui est un droit pour un conseiller communal. Après six mois et plusieurs demandes, le collège m’a répondu qu’il refusait de me les envoyer car ce ne sont pas des documents officiels. C’est une erreur grave dans la mesure où, présenté en commission, ce document est officiel et doit être communiqué.Qu’y a-t-il à cacher?" Le conseiller communal dénonce également un problème au niveau du respect de la concurrence. "L’entreprise qui a réalisé l’étude a été fortement avantagée par rapport aux autres. Un recours est donc possible et cela risque de tout compromettre."

«La Commune ne peut plus emprunter»

Autre point, celui des finances communales. Christophe Sevenants a évidemment épluché toutes les données avant la conférence de presse de ce vendredi matin. "En 2018, les réserves communales étaient de 18 millions€. Après trois ans, il reste moins de 2 millions€.Et le pire, c’est que la Commune ne peut plus emprunter pour le budget de 2023. Pourquoi? Car elle a déjà atteint le plafond d’emprunt de 200€ par habitant (NDLR: donc environ 4 millions€) pour réaliser ses projets à l’extraordinaire. En d’autres termes, si le collège ne change pas son fusil d’épaule et ne revoit pas à la baisse ses projets, il n’y aura plus d’emprunt."

Christophe Sevenants insiste: la minorité n’a cessé de prévenir de la mauvaise direction prise par la majorité à cause, notamment, "de laprivatisation, de l’engagement d’un cabinet politique tel une armée mexicaine, de l’abandon de certains services et de budgets pareils à des contes de fées."

Le conseiller aurait souhaité que la Commune se tourne vers le plan Oxygène. Un prêt de la Région à 0%. "Réponse: ce n’est pas le choix de la majorité. Point final. Or cela permettait d’obtenir des millions à zéro euro d’intérêt et un remboursement même partiel de la dette. Oui, il devait y avoir des sacrifices, un compte en équilibre, un audit financier. Mais là, on parlait de 20 ans où l’on gardait une marge de manœuvre, l’opportunité de construire le Jemeppe de demain avec un plan de développement et un échelonnement de notre dette à 0%."

Christophe Sevenants revient également sur le rapport du CRAC, qui se base sur la situation financière de la Commune en 2019. "Les informations prévoyaient une augmentation drastique de l’IPP (impôt des personnes physiques) de 6 à 7,6% permettant un retour à l’équilibre et de 2150 à 2600 centimes additionnels pour l’impôt foncier. C’était en 2019 et maintenant avec l’augmentation des prix de l’énergie et le passage du Covid, c’est encore pire et rien ne bouge. Peut-on encore se permettre de maintenir l’extraordinaire comme il est? Non."