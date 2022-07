Jemeppe: une nouvelle école dans l'école pour l'Athénée Royal Baudouin 1er

Pour son 60e anniversaire, l’athénée royal Baudouin Ier a reçu un beau, très beau cadeau de l’Europe: un subside de 7,7 millions d’euros récoltés par la Communauté Française, propriétaire des lieux, pour construire une nouvelle école sur le vaste site scolaire de la rue François Hittelet à Jemeppe-sur-Sambre. De nouveaux locaux de 4832 m2qui pourront accueillir 450 élèves. "Nous avons très rapidement monté un dossier et répondu à un appel à projets dans le cadre du plan de relance et résilience européen, commente Géraldine Bertrand, architecte de la Fédération Wallonie Bruxelles, attachée à la direction générale des infrastructures scolaires. Cette nouvelle école permettra de rapatrier la section maternelle du Grand Bois et des Ternes sur le même site. "