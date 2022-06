Jemeppe: pour la minorité, le prix du studio à la mer n’a pas été bradé par hasard

Ce post fait référence à la vente d’un appartement à Westende pour un prix de 105000 € alors qu’il était évalué par une agence immobilière de la côte à 150000 €. Au conseil communal, lundi soir, les membres de la minorité ont prouvé, en décortiquant le CDLDet une circulaire de l’ancien ministre wallon Paul Furlan, que la procédure de vente, de gré à gré sans passer par l’avis du conseil communal, était illégale. Ils ont eu raison puisque la vente a été, le mardi, annulée par le directeur général, Dimitri Tonneau.

Mais plus que la procédure, la minorité Peps estime que ce bien communal, légué en 2017 à la Commune, a été vendu à une connaissance, originaire de Sambreville, d’un échevin dont elle ne souhaite pas communiquer l’identité.

Le collège demande des excuses à Philippe Carlier

Le collège, de son côté, a pris connaissance de la publication. Il a réagi jeudi en fin de journée via un communiqué: "le Collège est particulièrement choqué et trouve inacceptable les propos tenus sur les réseaux sociaux par un ex-échevin, membre de la minorité PEPS, laissant sous-entendre que le Collège aurait bradé le prix pour faire plaisir à une connaissance d’un échevin. Cela est complètement faux! Nous n’écartons d’ailleurs pas le dépôt d’une plainte pour calomnie et diffamation. Aussi, il va de soi que nous demandons à l’auteur de ces propos qu’il s’en excuse publiquement et corrige ceux-ci. Enfin, rappelons que si une nouvelle offre est déposée dans le cadre de la relance de la procédure, nous ne sommes pas à l’abri que ce soit une connaissance d’un conseiller communal. Ce n’est pas pour autant que le potentiel acheteur sera favorisé!"

Contacté, Philippe Carlier ne souhaite pas s’étendre davantage sur le sujet. Ni d’indiquer quel échevin est visé. Mais il ajoutetout de même: "Nous possédons des informations claires et précises qui sont accablantes pour cette personne." Les excuses demandées par le collège ne sont donc pas à l’ordre du jour.