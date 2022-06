Jemeppe-sur-Sambre: la Commune vend, à tort, un studio à la mer

1) Le prix

Michel Gobert, conseiller communal Peps, ne comprend pas pourquoi la Commune a bradé le prix de vente de ce bien légué à la Commune en 2017 alors "que l’immobilier a connu un véritable boom à Westende en 2021. Il a progressé de 18,4%!" L’échevin des Travaux, Jean-Luc Evrard, a donné une explication via un calcul: "La place de parking, c’est 25000€. La rénovation du bien, qui a besoin d’un gros coup de fraîcheur, c’est 45000 €. Donc si on soustrait, nous obtenons 105000 €. "

Ce qui ne satisfait pas le conseiller. "On ne va pas jouer au chat et à la souris. J’ai la délibération du collège: l’appartement a été évalué à 120000 € et le parking à 30000 €. L’agence a estimé la valeur du bien en l’état, pas en décomptant ça, puis ça, puis ça (sic). Il y a quelque chose qui dérange. Qui a été voir le bâti?"

Jean-Luc Evrard relance: "Quand vous le verrez en photos, soit vous n’êtes pas honnête, soit vous me direz que vous ne mettrez pas 150000 € pour ça. Je suppose que vous avez fait l’exercice de voir les prix du marché à la côte. Je peux vous montrer que les 50 m2habitables de suite sont à vendre à 100000 €!"

C’est ensuite Béatrice Valkenborg qui a pris la parole (Liste du Mayeur). En vacances à Westende, elle en a profité pour visiter le bien en question. Elle l’estime en bon état avec, surtout, une vue sur mer et un balcon. "J’ai aussi visité un studio de 32 m2, sans parking, à un prix de… 175000 € avec une marge de négociations à 165000 €. La vente du bien communal est donc loin des prix pratiqués. Enfin, les appartements dont vous parlez, à 100000 €, sont une partie d’une maison, pas d’un building à appartements comme c’est le cas ici."

2) La procédure

C’est là où le bât blesse pour l’ensemble des groupes de la minorité. Béatrice Valkenborg (Liste du Mayeur) puis Christophe Sevenants (Peps) ont décortiqué le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et la circulaire de l’ancien ministre Paul Furlan, datant de 2016, concernant des opérations immobilières des pouvoirs locaux. Ils n’ont pas hésité à remettre en doute la parole et l’analyse du directeur général, Dimitri Tonneau, qui se basait sur un article du code.

"A-t-on lu le CDLD de la même manière? , lance Béatrice Valkenborg. Il est bien indiqué que seul le conseil communal est compétent pour décider de la vente d’un bien, d’en fixer le prix et les conditions de vente. Rien de tout cela n’a été fait. C’est ensuite le collège qui exécute la décision du conseil communal. Et même dans le cadre de gré à gré, ce qui est le cas ici, le collège doit établir une analyse des offres et présenter un rapport motivé. Ce qui n’est pas le cas. Enfin, je me réfère à une publication du Conseil d’État qui indique que la vente de gré à gré doit répondre à des raisons précises en fait et en droit."

Christophe Sevenants (Peps) abonde dans le sens de la conseillère et ajoute: "Monsieur le directeur général, vous avez oublié des articles avant celui sur lequel vous vous basez. Est-ce pour mettre une bonne sauce pour que ça passe bien? Avant l’alinéa 8, il y a l’alinéa 2 qui stipule que le collège ne travaille qu’en amont, qu’il exécute la décision du conseil communal. Ce qui n’a pas été fait. Vous flouez les conseillers communaux alors que vous êtes le garant de la procédure. Donc là, c’est illégal. Au conseil communal, nous devions choisir entre une vente de gré à gré ou une vente publique et comment promouvoir le bien sur notre territoire. C’est la moindre des choses pour nos citoyens. Le pire, c’est que c’est à nous de fixer un prix minimum de vente et de s’y tenir."

Dimitri Tonneau en a pris pour son grade. "Et encore une chose, Monsieur le directeur général, l’utilisation de la somme de la vente, c’est au conseil communal qu’on décide de son utilisation, pas au collège. La procédure est donc illégale. Point." Dimitri Tonneau s’est défendu: "Merci pour les précisions et le cours. Je ne suis pas infaillible. Je ne suis qu’un généraliste, pas un spécialiste. Nous avons contacté le comité d’acquisition, qui est le notaire de la Région wallonne. Le commissaire nous a indiqué que cette vente était en dehors de sa juridiction."

3) L’acheteur

Dernier élément qui interpelle Frédéric Delcommene (DéFi), c’est l’acheteur. "La publicité a été réalisée du côté néerlandophone mais l’acheteur habiterait Sambreville? C’est quand même bizarre." Réponse du directeur général: "En effet, mais je suis dans l’incapacité de dire par quel biais il a pris connaissance de ce bien."

La bourgmestre, Stéphanie Thoron, a clôturé les échanges. Pour elle, c’est avant tout une tempête de sable dans un verre d’eau. Et s’il y a une erreur dans la procédure, ce n’est pas la faute du collège… "Vous nous donnez des leçons. Je l’entends. Vous avez procédé à des vérifications qui n’ont pas été réalisées par le collège puisque nous faisons confiance au directeur général. Ce que je propose, c’est de contacter la tutelle pour obtenir la législation avant la signature de l’acte le 4 juillet." Elle est finalement annulée. La minorité a tapé dans le mille. Preuve qu’à Jemeppe, il est possible d’avoir des débats constructifs sans trop de prises de bec.