Jemeppe : des élèves devant le four à pizza et derrière le comptoir du glacier

Ce jeudi matin, la classe de Monsieur Christophe est dehors pour une matinée de dispensation vivante de savoirs à hauteur d’enfants de 5eprimaire.

Quels savoirs? Ils ne vont pas au jardin ou au bois pour reconnaître des plantes ou distinguer des oiseaux chanteurs. L’instituteur, Christophe Sevenants, a imaginé un projet décliné autour des "métiers", interdisciplinaire, au carrefour des expressions écrite et orale, et de l’étude du milieu de vie. "Le projet, une première, c’est leur faire découvrir l’artisanat de leur village, ouvrir leurs yeux sur l’envers d’un décor qui leur est familier. Sur un savoir-faire et une passion" , explique l’enseignant.

Au programme, une rencontre immersive chez deux artisans de bouche bien établis sur la place de Jemeppe: le pizzaïolo Angelo Palermo, qui sublime ce must de la cuisine italienne sous l’enseigne "Gusto Italia", et le glacier du "Loch Ness Ice", contigu à la taverne du même nom.

Ces produits stars faisant le plus souvent la fête à leurs papilles, les enfants ont préparé en classe plein de questions pertinentes. Chacun dégaine la sienne.

Il faut brûler une pizza tous les jours

Ils découvrent cette attachante personnalité ouvrant l’appétit pour cette Italie du Chianti et de la véritable mozzarella di bufala . Ce Jemeppois est tombé dedans par son papa, qui était importateur et distributeur de produits alimentaires italiens pour les restaurateurs. "Et j’allais livrer avec lui dans les restaurantset j’ai aimé cet universoù l’on mange avec plaisir", explique-t-il aux enfants qui boivent ses paroles.

Tiens, avez-vous déjà raté une cuisson? questionne un bambin. "Oui. Tous les jours. Il faut brûler une pizza."

Les questions s’enchaînent. Sa préférée? "Bien sûr, la pizza Angelo, la pizza signature. La pizza Gusto. Celle qui cartonne, à la bonne franquette. Personne n’en fait une comme ça dans la région" , dit-il. La meilleure pâte à pizza? Doit-elle être fine ou grosse? C’est selon, la croûte est grosse à Milan, plus fine à Rome. Extrêmement goûteuse en Sicile, sa région natale. Après les questions, la pratique, chaque enfant a pu confectionner sa pizza.

De l’autre côté de la place, l’univers est refroidi, multicolore mais non moins goûteux et artisanal.

"Quel est votre goût de glace préféré?" questionne Mathis. L’incontournable vanille, dont on tire de somptueuses Dames Blanches.

La glace signaturede la maison? La loch Ness, saveur Smacks de petit-déjeuner américain.

C’est leur carte de visite: la glace est tournée avec du bon lait de la ferme de Goyet et de bons fruits de ferme assure le patron, dont les fraises cultivées à Spy.

L’enseignant, au début, leur a expliqué la fondation de Jemeppe, qui remonte au Moyen Âge, comme nombre de villes et de hameaux. "Des habitants se sont installés ici, et sédentarisés, parce qu’il y avait un point d’eau, la Sambre, et des forêts, avec le bois desquelles on fabriquait des outils et des maisons."

En septembre, ces enfants de 11 et 12 ans iront Chez le boucher (Olivier Hance), à la pépinière Marcipont et chez les pompiers. L’enseignant est un convaincu: "Il faut apprendre en partant du village."