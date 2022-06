Moustier-sur-Sambre: une beuverie dégénère en douze coups de couteau mortels (photos & vidéo)

L’objectif de cette matinée est de permettre aux enquêteurs de visualiser les récits du prévenu. Ce dernier, au moment des faits, habite dans un appartement au coin de la place. Il est hébergé par un ami depuis quelque temps.

Le soir du drame, Jason Chainiaux croise Steve Berger, lequel est accompagné d’un ami d’enfance, Sébastien. Ils décident de passer la soirée ensemble dans la maison de la victime. L’alcool a coulé à flots.

Deux versions

C’est à ce moment-là que, selon les avocats, MePhilippe Wery pour Sébastien et MeThierry Brackman pour Jason Chainiaux, les versions divergent. Le premier, qualifié de suspect par le parquet, explique qu’il a vu le prévenu donner deux gifles à la victime durant la soirée. Pour quelles raisons? Sébastien ne s’en souvient plus en raison de son état d’ébriété très avancé. Il ajoute être encore resté une vingtaine de minutes dans l’habitation avant de quitter les lieux pour prendre son train. "C’est, selon mon client, Steve Berger qui lui a demandé de rentrer chez lui à Ham en raison de l’heure tardive, par respect pour sa femme et ses enfants" , indique son avocat, Me Wery.

Sébastien traverse la place pour s’asseoir sur un banc de la gare. Mais il s’endort et loupe son dernier train.L’homme décide donc de rentrer chez lui à pied. Sur le trajet d’environ 5 kilomètres, il se remémore les deux gifles et s’inquiète pour son ami. Il l’appelle. Mais c’est Jason Chainiaux qui décroche et répond qu’il ne doit pas s’inquiéter, que son ami dort. "Mais cette réponse n’a pas satisfait mon client dans la mesure où la victime ne prête jamais son téléphone. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Inquiet, il téléphone à la police. Plutôt que d’indiquer un vol, il parle d’agissements suspects au domicile de Steve Berger. Sur place, les forces de l’ordre ont découvert le corps."

Jason Chainiaux, lui, ne tient pas le même discours. "Mon client indique qu’ils se sont retrouvés entre amis de beuverie et que ça a dégénéré, commente MeBrackman. Est-il vraiment le seul à avoir donné des coups? On ne sait pas. Il dit qu’il est victime d’un trou noir et ne peut justifier les coups de couteau. Il se souvient que M. Berger lui a montré son couteau fantaisie. Puis qu’il a joué avec. C’est tout, jusqu’au moment où il reprend ses esprits. Il voit alors la victime à terre alors que lui, il tient le couteau dans sa main. Il se souvient aussi d’avoir vu une personne sortir précipitamment de l’habitation sans pouvoir l’identifier. Mon client a ensuite quitté les lieux, emportant avec lui le couteau." Son discours n’a pas changé après les trois heures et demie de reconstitution. Il n’explique pas les douze coups de couteau plantés dans le dos et l’abdomen. "Il dit tout de même avoir des flashs, que des gifles ont été données à Steve Berger par lui et Sébastien. Il ne peut pas en dire plus, ni resituer les coups chronologiquement."

Un dernier verre

Quant aux deux coups de téléphone passés par Sébastien sur le téléphone de Steve Berger lors de son trajet à pied, Jason Chainiaux conteste avoir décroché. "On ne sait pas ce qui s’est dit. Le téléphone de la victime a été retrouvé par la police près de la friterie située à quelques pas du lieu des faits.Il est d’ailleurs toujours analysé par les enquêteurs."

Après la confrontation des deux individus dans le logement de Steve Berger, la dernière partie de la reconstitution s’est déroulée dans l’appartement prêté à Jason Chainiaux. Moment où il a bu un dernier verre avec son ami, locataire du bien. Une dernière gorgée qui a mis fin à une soirée arrosée et sanglante.