Spy: en Amérique, en Chine, en Flandre, la Brasserie de la Sambre à la table des meilleurs (photos)

En cinq années, les frères Larsimont ont noué des liens avec un brasseur américain considéré comme le meilleur au monde, un marché de bières incontournable au centre de Leuven ou un importateur chinois.Rien de moins.

Thibaut et Jean-Christophe Larsimont, les brasseurs de la Sambre.Auréolés de beaux succès. ©EdA - Florent Marot

Mais comment expliquer cet incroyable succès d’estime entremêlé à une étonnante discrétion? « Depuis le début, on est centré sur la recherche des bons ingrédients, les plus authentiques, les plus proches de nous. Pour le malt, quasiment tout le monde va à Belœil. Pour le houblon, c’est souvent les mêmes sources d’approvisionnement. On a tenté de faire notre truc… », résume Jean-Christophe Larsimont, l’incontournable casquette retournée enfoncée sur le crâne.

Durant ce premier quinquennat, les brasseurs de la Sambre ont appris et grandi, toujours en s’amusant. " On a sorti…87bières différentes », s’amuse le grand gaillard. « Mais la volonté n’est pas de faire original pour faire original. Une bière, elle est faite pour être bue. » Et donc vendue. Là aussi, les frères Larsimont progressent avec une belle constance. « Avec moins de 200 hectolitres par an, on est encore des petits. Ce qui nous donne aussi pas mal de souplesse quand on a envie de créer de nouvelles choses. »

Dans les grandes cuves d’inox, de nouveaux projets bouillonnent sans cesse. ©EdA - Florent Marot

©EdA - Florent Marot

Jean-Christophe et son frère Thibaut ne sont d’ailleurs toujours pas à temps plein sur le projet. Mais quelque chose nous dit que cela ne saurait tarder. Le professionnalisme se dégage des cuves et des nouvelles installations abritées dans une aile de la ferme de la Tour, au cœur du village de Spy. "On a pas mal investi et bossé pour mettre tout ça en ordre", sourit l’artisan originaire de Velaine-sur-Sambre. "Mais ces lieux ont un cachet incroyable, c’est du patrimoine.Cette ferme a 800ans et ça a impressionné nos visiteurs du week-end venus des États-Unis ou de Chine."

Le patrimoine à mettre en valeur, il sera aussi dans les céréales. « En 1936, un Suisse a fait le tour des fermes de Wallonie pour relever et conserver les céréales cultivées », rappelle Jean-Christophe Larsimont. « La plupart ont disparu du circuit traditionnel mais on est dans un réseau qui nous permet de récupérer les graines.Au début, on plante un mètre carré et puis, avec les graines récoltées, cela devient un are… On cultive ces variétés sur dix parcelles. » Avec l’intention d’intégrer ces témoins d’un riche passé dans des bières du futur, riches et authentiques.Voilà le genre d’idée et de projet qui attire l’attention des zythologues. À Leuven, dans le Vermont ou à Shanghai.

©EdA - Florent Marot

Les infos sur www.brasseriedelasambre.com