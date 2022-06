Cinq couples fêtés à Spy

Noces d’or pour Albert Davister, né à Tamines le 27 avril 1948, et Josiane Constant née à Spy le 7 février 1952, unis le 15 mars 1972 à Spy. Ils ont deux enfants et deux petits-enfants, et sont les décorateurs des pièces de théâtre des Gais Lurons. Rencontrés au chalet d’Onoz, ils ont dansé sur Les Neiges du Kilimandjaro.

Jacky Van Kerckhove est né à Charleroi le 14 mars 1947, et Andrée Souply à Roux le 30 juillet 1956. Ils se sont mariés à Roux le 25 mars 1972. Ils ont deux fils et quatre petits-enfants et ont dansé sur Pour que tu m’aimes encore .

Originaire de Denain où Gaston Denhez est né le 5 mai 1950 et Nadine Canivet le 8 octobre 1952, le couple s’y est uni le 8 juillet 1972. Il a deux fils et quatre petits-enfants et aime Je veux vivre auprès de toi.

Francis Janmart est né à Spy le 23 octobre 1948 et Yvonne Dricot à Moustier, le 7 avril 1948. Ils se sont mariés à Mornimont le 12 août 1972. Ils ont cinq enfants et six petits-enfants et sont très attachés à "l’hymne local jemeppois" , Étoile des neiges.