Spy: Aarnor, à un galop de licornes de la Bretagne fantasmée par Jim Colorex (expo)

Encore plus si, un jour, vous passez dans les parages de Jim Colorex, le plus Breizh des Nordistes (il habite du côté de Lille).

©Jim Colorex

Après un peu de repos, c’est avec cet artiste, que la galerie Aarnor entre dans la belle saison. Les arbres sont fleuris et fruités, au point qu’on pourrait les voir marcher; les animaux se dorent la pilule au soleil et se confondent: le créateur nous invite à être témoin d’un monde et d’un bestiaire insoupçonnés qu’on ne croise a priori que dans les contes de fées.

©Jim Colorex

Trompe-l-oeil

Si le quinquagénaire est un habitué, incontournable et toujours très attendu, du festival Trolls & Légendes de Mons, c’est la première fois qu’il a l’honneur d’une exposition-vente en Belgique. Peintre décoratif et artisan du géant (fresques, décors, trompe-l-oeil), Jim Colorex (Emmanuel Fallet de son vrai nom) laisse aussi aller son imagination sur le papier et les tableaux.

Ses muses sont nombreuses et il prête une âme merveilleuse à tout ce qu’il touche, dans des décors que l’Homme semble avoir laissés intacts. Sauvages et bienveillants pour qui sait les apprivoiser.

©Jim Colorex

Il y a là des sirènes, des nymphes, une belette qui s’est sentie pousser des ailes de papillons, un "mours polaire", un galop de licornes et tant d’autres gnomes. Une galerie fantastique que Jim Colorex incarne et fait rêver, le visiteur pouvant lui aussi lui confier ses songes à matérialiser par son crayon et ses couleurs.

Auteur d’une poignée de livres, Jim Colorex sera présent à la galerie Aarnor pour le vernissage de son exposition, le 27 mais dès 18h30 et dédicacera ses albums le lendemain de 14h à 18h.

©Jim Colorex

Exposition du 27/05 au 19/06, au 1, Rue de la Sauvenière à Spy. Les vendredis de 15h à 18h30, samedis de 11h à 18h et dimanches de 11h à 13h.