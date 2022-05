Jemeppe-sur-Sambre : des appartements trop exigus, une guerre totale entre voisines

Evelyne, 66ans, n’a aucun antécédent judiciaire.Mais pour une première face au tribunal correctionnel, c’est "pas piqué des vers", comme le qualifie Axel Delannay, pour le procureur du roi.

Dépressive, la Jemeppoise connaît des relations tendues avec sa fille.Et tout cela est largement arrosé d’alcool.

Le voisinage en pâtit et Joanna se trouve d’ailleurs au premier rang.Menaces, insultes, harcèlement et même des coups… Les rapports de voisinage sont exécrables. "Et j’ai encore reçu des menaces il y a quelques jours", intervient Joanna, à l’audience correctionnelle. "Elle a écrit sur ma porte: Salope, je vais vous tuer tous les trois ." La police de Jemeppe a été appelée à la rescousse. "Ils avaient dit qu’ils passeraient toutes les semaines pour surveiller.Mais ils ne sont venus qu’une fois", déplore la partie civile. "C’est moi qui vais être obligée de déménager.C’est honteux…" Remettre de la distance entre les protagonistes, c’est en effet la voie la plus évidente.Dans l’attente du jugement prononcé le 27 juin.