En 10 ans, les écoles maternelles ont perdu 18% de petits Jemeppois

C’est surtout en maternelle que le résultat est le plus impressionnant, ou le plus inquiétant: – 18,4%. C’est la chute la plus importante en province de Namur. Avec tout de même une bonne nouvelle: la diminution des inscriptions a ralenti ces cinq dernières années puisque les résultats de l’enquête montrent une baisse de -8,5%. En comparaison, elle est aujourd’hui plus importante à Hastière avec – 11,5%.

Ces chiffres s’expliquent de différentes façons selon les enseignants et les responsables des écoles. Les problématiques sont, à chaque fois, distinctes. "Il y a sept ans, nous étions sur le point de fermer, commente une enseignante de la petite structure de Mornimont qui accueille aujourd’hui 51 élèves en maternel et primaire. Nous avions lancé un appel, placardé des affiches et même distribué des toutes-boîtes dans le village."

Depuis cet épisode, le nombre d’enfants a augmenté, permettant de souffler à chaque rentrée scolaire. "Le chiffre est désormais stable. Nous comptons de nombreux enfants de Mornimont et de la commune." Cette augmentation, puis cette stabilité, l’enseignante l’explique par un changement de mentalité. "Avant la crise Covid, les gens cherchaient des écoles proches de leur travail. Aujourd’hui, depuis qu’il y a du télétravail, les parents préfèrent scolariser leurs enfants près de la maison."

Un cas particulier: un déménagement

À l’école libre de Moustier, la nouvelle directrice depuis un an, Nancy Schoonjans, s’attend à une diminution d’une dizaine d’élèves, et sans doute de Jemeppois, pour la prochaine rentrée. "Une grosse classe de 6eprimaire ne sera pas compensée par l’arrivée du même nombre d’enfants en maternelle. C’est compliqué de savoir pourquoi les Jemeppois se scolarisent ailleurs. "

Ce qu’elle remarque, en revanche, c’est qu’il y a moins d’enfants de manière générale. "Je pense tout de même que cette diminution s’explique par un problème de natalité, tout simplement. Les familles à quatre enfants n’existent plus, celles à trois enfants sont de plus en plus rares. Deux enfants c’est désormais la norme mais, au vu du coût de la vie, les parents réfléchissent désormais à deux fois."

À Spy, Pol Biermé, directeur depuis 25 ans de l’école libre Saint-Joseph (maternelle et primaire), remarque une baisse, en moyenne, de 10 élèves par an depuis sept ans. Le problème est le même: le nombre d’inscrits ne permet pas de combler les départs.

"Mais nos inscriptions devraient repartir à la hausse, sourit le directeur. Nous allons, enfin, pouvoir profiter d’un tout nouveau bâtiment avec 6 classes pour les maternelles, une salle des professeurs et même un réfectoire. Nous avons encore de la place pour la future rentrée scolaire. Je suis persuadé que ce nouveau bâtiment aura des conséquences positives pour notre école et attirera des enfants du coin. J’aimerais également ajouter que, notre force, c’est que les enfants qui s’inscrivent à la maternelle poursuivent leur scolarité en primaire chez nous. Les parents ne partent en tout cas jamais fâchés (rires) ."

Le dernier élément qui peut expliquer cette diminution de fréquentation depuis dix ans, c’est le déménagement de la section maternelle de l’école du Bas-Wérichet sur le site du primaire et secondaire de l’Athénée Royal Baudoin 1erde Jemeppe, de l’autre côté de la chaussée, en 2015.

« Nous avons perdu trois des six classes composées d’une vingtaine d’enfants , commente Annick Malotiaux, directrice de l’école fondamentale. Les parents ne nous ont pas suivis. Les enfants n’ont pas non plus été inscrits dans d’autres établissements jemeppois. » Depuis lors, dans les filières primaires et maternelles de l’Athénée Royal Baudoin 1erà Jemeppe, les chiffres se stabilisent. Ce qui permet d’éclairer les résultats avancés par l’Iweps et le ralentissement de la chute des inscriptions.