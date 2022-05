Jemeppe: depuis dix ans, la ferme de Goyet produit des légumes goûtus et de saison

Depuis dix ans, de nombreux Jemeppois et autres curieux des alentours se ravitaillent en légumes au magasin de la ferme de Goyet. "Ma femme n’a pas trouvé son bonheur dans son travail. Alors, en 2012, elle a décidé d’ouvrir un petit magasin dans une grange de la ferme qui appartient à ses parents. Elle vendait les produits cultivés sur une parcelle d’un hectare." La sauce a pris tout de suite et Amaury l’a rejoint en 2018 pour l’épauler dans les tâches quotidiennes. " Rapidement, elle a ajouté des produitsde différents producteurs locaux: beurre, fromage, du chocolat et du jus de fruit. Tout en augmentant, évidemment, la production de légumes." Par contre, vous ne trouverez pas d’oignon, d’échalote ou de carottes récoltés dans les champs de la ferme. "Nous ne possédons pas le matériel nécessaire pour les conserver. Notre conception, c’est de produire et de vendre en direct des légumes goûtus et savoureux de saison, sans stockage. Vous ne trouverez jamais des tomates en dehors de la saison dans notre magasin.Notre production se veut de qualité en respectant l’environnement. Nous sommes d’ailleurs certifiés bio depuis 2019."

Une ASBL pour découvrir la nature

Pour fêter les 10 ans de la ferme de Goyet, le couple a souhaité marquer le coup. Amaury et Anne organisent un week-end découverteavec un ciné débat le samedi 14 et une journée récréative le dimanche 15 mai. "Le film "Tandem local" est réalisé par deux personnes qui, en balade à vélo, donnent la parole aux producteurs locaux. Il y aura donc un débat dans la foulée et, évidemment, de quoi manger et se désaltérer.Le dimanche, c’est une visite complète du site de la ferme. Il y aura également la présence de producteurs qui feront découvrir la fabrication de fromage, de beurre, de praline et la composition de tisane. Tout sera gratuit, sauf la bière (rires)."

Cette journée sera aussi l’occasion de mettre en lumière leur projet de 2022: la création de l’ASBL "Graines de poche". "Nous proposons des stages, des animations nature pour les enfants , indique Amaury Vanhulle. Six stages sont d’ailleurs déjà programmés cet étéavec des thèmes différents: focus sur la faune, aventuriers, apprentis jardiniers, K’eau Lanta, les cinq sens en folie ou encore explorateurs." Tout s’organise dans le bois de Spy, dans les prairies ou encore le long de l’Orneau. "Nous avons la chance de vivre dans un endroit fantastique." L’occasion, pour les plus jeunes, de découvrir la nature jemeppoise autrement, en s’amusant.