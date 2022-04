Cédric Herrou à Jemeppe: "La preuve que les gens ne pensent pas qu'à leur gueule"

Agriculteur dans la vallée de la Roya, à la frontière entre les Alpes-Maritimes et l’Italie, Cédric Herrou s’était fait arrêter par la police pour avoir aidé des transmigrants en 2016. Il a même été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour "délit de solidarité". Il s’est battu devant la justice et a finalement été blanchi.

Sur invitation de la revue paysanne et citoyenne, Tchak, l’agriculteur a rencontré, jeudi, celles et ceux qui tentent d’aider au quotidien les transmigrants sur le sol namurois: différents collectifs citoyens de La Bruyère, Gembloux, et le S13 à Jemeppe. L’agriculteur a rencontré les membres de ce dernier collectif. Et ce n’est pas un hasard.

©EdA - Florent Marot

C’est à Spy qu’un important groupe de transmigrants s’est formé fin 2017. Au moment le plus fort, on ne comptait pas moins de 119 personnes sur un camp situé à deux pas de l’aire de Spy. Lieu où les "invités", comme surnommés par les membres du collectif S13, espéraient trouver un camion pour les emmener à Calais puis en Angleterre.

©EdA - Florent Marot

"Ce que fait cette association, c’est super mais on voit quoi? Un aboutissement de plusieurs années pour avoir, dans une salle, un mec qui fait des crêpes, d’autres qui jouent au baby-foot et des gens qui dorment à 15 dans un dortoir de 20 m2. Ce n’est pas fou fou quoi (sic). Ce n’est pas leur faute évidemment! Il y a assez de thunes en Belgique et en Europe, en 2022, pour respecter ces gens, leur proposer autre chose. Je pense que les institutions politiques sont lâches. Pas forcément incompétentes. Mais elles ont une analyse assez abjecte de la problématique."

Une libre circulation?

Il invite celles et ceux qui sont réfractaires à l’idée d’aider ces gens à venir discuter avec les membres du S13 pour avancer, de manière citoyenne, sur la problématique de la migration. "On peut se mettre tous d’accord sur le fait qu’on se respecte, qu’on aime notre pays et que, chez nous, on ne laisse pas dormir des gens dehors, qu’on ne laisse pas souffrir les gens. S’il y a des conséquences négatives à la transmigration, comme le vol, le proxénétisme, les passeurs, ce n’est pas à cause de l’action du S13, c’est à cause du non-faire de l’État."

Vu qu’il n’y a rien sur la table pour résoudre le fond du problème, Cédric Herrou propose une idée: pourquoi ne pas laisser la libre circulation des transmigrants entre la France, la Belgique et l’Angleterre? "La migration, c’est comme le vent. On doit faire avec. Il faut donc être pragmatique. Pourquoi ne pas faire en sorte qu’ils puissent sortir de la clandestinité? Il faudrait peut-être faire un test pendant un an, les laisser circuler, et voir ce que ça donne. Et peut-être que les migrants reviendront en Belgique et même en France…"