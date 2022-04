Jemeppe-sur-Sambre: un nouveau CPAS, plus spacieux, pour fin 2023

À l’étroit dans le bâtiment jouxtant la maison communale, les employés du Centre public d’action social jemeppois connaîtront dans quelques mois les plaisirs des grands espaces. Le chantier de transformation de l’ancienne aile de la maison de repos Van Cutsem est entré dans sa phase la plus impressionnante. "C’est le moment de la démolition intérieure et extérieure , commente le président du CPAS, Vincent Vanrossomme. À l’intérieur, il ne reste plus que les murs. Et à l’extérieur, le projet prévoyait la suppression d’un tiers du bâtiment."