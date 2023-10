À l’épreuve du feu, dans l’incapacité d’investir le Carmel de Floreffe, l’École-à-vivre rebondit à Taravisée et raccroche les élèves (vidéo)

Ils viennent parfois de loin (de France, même), ont entre 13 et 19 ans mais, en réalité, les âges importent peu pour former les classes (répondant au nom d’animaux), en fonction des lacunes et des forces des uns et des autres, au fil des cours proposés. Il y a les classiques (maths, français, géographie, sciences, etc.), mais aussi des ateliers inspirés par les passions ou les métiers dans lesquels se projettent ces jeunes. Pourquoi ne pas visiter une caserne si l’un se rêve pompier ou aborder les sciences animalières si l’autre se voit vétérinaire, partir à la pêche, faire du yoga ou de la poterie… Sans oublier des heures de pratique démocratique collective. "Pour parler de l’actualité du monde, mais aussi de la nôtre, des tensions, des projets… ", résume Charlotte.

Ici, tout est possible, au cours de journées loin d’être light, de 8 h 30 à 18h (16 h, le vendredi), mais dans lesquelles tout le monde trouve son rythme, de la confiance et de l’écoute. La plupart de ces adolescents ont un jour perdu pied, été la proie de phobie scolaire, ou ont développé un profil atypique (haut potentiel, dys-), ils retrouvent aujourd’hui l’envie d’apprendre, d’avancer, de ne rien lâcher dans une ambiance de "colo" qui se prolonge après-journée autour de jeux de société ou séances cinéma pour les internes.

Château vieux, esprit jeune

Dans ce "château vieux", "ce n’est pas parce que le cadre est différent qu’il n’y en a pas, explique Isabelle Delcroix, fondatrice et directrice de cette école privée qui ne suit aucune pédagogie reconnue pour mieux écouter les besoins des siens. C’est assimilé à de l’école à domicile, donc pas vraiment reconnu. Comme la Belgique a établi une obligation scolaire, chaque élève doit demander une dérogation quand il ne réussit pas son certificat dans l’année voulue. Aucune demande de dérogation ne nous a été refusée, jusqu’ici, c’est une forme de reconnaissance."

Les certificats (CEB en fin de primaire ; CE1D, CE2D et CESS, au fil des cycles secondaires supérieur) restent un but, pas une fin en soi. D’ailleurs, contrairement à la filière dite classique, les examens du jury organisés par la Fédération Wallonie-Bruxelles peuvent tomber plic-ploc dans l’année et pas toujours dans la ville la plus proche. "Ce n’est pas parce qu’on a réussi un examen qu’on n’a plus cours dans cette matière", sourit Élise. "Comme ce n’est pas parce qu’on n’a pas réussi qu’on n’a pas acquis la matière", complète la directrice qui conçoit son projet comme une manière de vivre à l’école, sans se mettre dans une bulle coupée du monde extérieur.

Une salle de sport dans les écuries et une yourte

L’École-à-vivre est retournée, provisoirement, à l’endroit où elle est née sans désespérer investir dans un an ou deux le carmel de Floreffe. " Nous devions y rentrer le 11/09. " Un incendie dont l’origine doit toujours être investiguée, dans la nuit du 26 au 27/08, alors que personne n’était sur place, a bouleversé les plans qui avaient déjà été jalonnés d’embûches.

À l’étroit à Taravisée, l’École-à-vivre devait grandir ou s’arrêter. "Le carmel était et est toujours l’endroit idéal pour nos activités avec une possibilité de labo, d’ateliers, etc., explique Isabelle Delcroix. Mais l’acquérir fut compliqué. Nous n’avons pas eu de prêt dans les banques, mais avons pu compter sur des prêts de parents, des dons – y compris des sœurs – et la société Ceperive (active dans l’acquisition d’immobilier visant à accueillir des projets sociétaux) nous a permis d’avoir un prêt. En 24 heures, en plein été, nous avons reçu 20 lettres de parents pour recommander notre projet, c’était fou."

Le compromis de vente a été signé le 10 août. "Mais pour passer à l’acte, le bâtiment doit être en l’état. Il ne l’est plus, un tiers devra être reconstruit, mais nous n’avons pas l’impression que la stabilité soit touchée. Puis, d’autres pièces sont remplies de suie et ont subi des dégâts des eaux. Il y a à faire."

En attendant les conclusions des experts et des assurances, le compromis a été suspendu et l’école est retournée au château de Taravisée. "Cas de force majeure, nous avons souscrit à un contrat précaire avec deux délais, juillet 2024 ou 2025. " En attendant, on se met du baume au cœur et de la couleur sur les murs pour tenter d’agrandir les 850 m2 du château. "Nous avons transformé les écuries en salle de sport et les élèves sont en train de construire une yourte de 50 m2."

Les élèves l’avouent, ils ont eu peur que la belle aventure s’arrête. Mais ils savent aussi à quel point on peut se relever des pires difficultés.

ecole-a-vivre.comet fb.com/ecoleavivre

Les élèves organisent un marché de Noël le samedi 16/12 avec des idées cadeaux qu’ils auront eux-mêmes confectionnées