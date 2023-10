Fosses-la-Ville: deux blessés dont un grave dans une collision

Une Audi A4 conduite par un jeune homme habitant Ermeton-sur-Biert roulait en direction de Saint-Gérard. À la sortie d’une courbe, il a été surpris par une Opel Corsa qui, venant en sens inverse, avait dévié de sa trajectoire et se trouvait sur sa bande de circulation. Malgré un coup de volant, les deux véhicules se sont percutés. L’Opel a terminé sa course contre un portail et une clôture.