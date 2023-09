HELHa de Gilly : à Madagascar pour le voyage de leur vie

C’est dans le village de Mahajanga que les deux étudiantes, amies depuis leur premier jour à l’HELHa, déposeront leurs valises et seront totalement prises en charge par l’association française Hopigo. "Notre stage est prévu pendant six semaines, du 8 janvier au 16 février", détaille Ève, 35 ans et originaire de Thuin. Elles travailleront dans un hôpital et un dispensaire. Leur voyage ne sera évidemment pas de tout repos mais elles savent qu’il leur laissera des souvenirs impérissables tant au niveau humain que professionnel. "Je ne vous cache pas que nous partons avec certaines appréhensions. D’autres étudiantes nous ont déjà indiqué que nous serons confrontées à l’extrême pauvreté, que nous devrons réagir face à des plaies très infectées. Une sage-femme de l’école s’est, un jour, retrouvée avec un bébé mort-né dans ses bras sans que ça n’inquiète vraiment le médecin."

Pour adopter les bons réflexes, elles suivront une formation spécialisée dans les pays sous développés avant de partir. "Mais avant ça, nous devons récolter 6 000 €, commente Claire. C’est le budget minimum pour réaliser notre stage." Les frais sont lourds. "Et à notre âge, nous n’avons plus nos parents derrière nous (rires). Tout est à nos frais." Ce budget couvre le prix de l’avion (1 500 € pour deux grosses valises par personne) et les frais liés à l’association qui les prendra en charge (1 475 € p.p.). "Si nous recevons plus d’argent, nous l’utiliserons pour faire des dons sur place en achetant du riz, de l’eau, organiser un repas… À côté de l’hôpital, il y a également un orphelinat. L’idée serait de pouvoir acheter des jouets aux enfants. Nous comptons également leur donner des vêtements de nos enfants."

1 200 € récoltés

Aujourd’hui, leur cagnotte s’élève à 1200€ grâce à la vente de petits-déjeuners, des sandwichs ou des pâtes à l’école. "Ce n’est donc pas suffisant. Nous activons tous les leviers pour obtenir davantage de fonds. Malheureusement, il est plus facile d’obtenir du matériel médical que de l’argent. Nous comptons sur la générosité des gens qui seront sensibles à notre projet professionnel et personnel." Motivées et déterminées, Claire et Ève ont ouvert un compte en commun pour celles et ceux qui désirent les aider. "Nous avons également ouvert une cagnotte sur le site Leetchi avec le nom “Stage humanitaire à Madagascar” . Nous sommes actives sur les réseaux sociaux avec une page Facebook Madagascar: le voyage d’une vie ou sur Instagram avec Madagascar. stage.humanitaire." Il reste quelques mois pour leur permettre de récolter la somme restante. "Si nous n’y parvenons pas, je pense que nous pleurerons toutes les larmes de notre corps. Dans le pire des cas, nous enverrons l’argent à une association à Madagascar." Un cas de figure que les deux futures infirmières n’osent imaginer tant elles ont envie de vivre ce voyage. "Celui d’une vie", sourit Claire.

BE74 7320 6889 4707