Fosses-la-Ville: l’Espace Jijé a sa bonne salle à manger pour contrecarrer la pénurie dans la restauration

C’est dans ce contexte que, jeudi soir, l’entreprise de formation par le travail Les Ateliers de Pontaury (Mettet) a inauguré La Terrasse des Compagnons, un restaurant didactique (avec service traiteur) qui se veut une réponse directe à cette disette de toques et de tabliers.

"Cette ouverture est à la fois un défi et une aubaine, souligne Nancy Michaux, la directrice de l’EFT. Outre d’être une réponse à la pénurie, c’est un moyen de développer des compétences professionnelles et, en même temps, des ressources sociales." En effet, la mission première de ces Ateliers ne se limite pas à former des jeunes à des métiers en pénurie. Ce faisant, elle contribue à raccrocher à un marché de l’emploi sous tension des adultes peu qualifiés. Sans compter que la (ré)insertion socio-professionnelle a d’autres vertus: elle réconcilie des stagiaires en rupture avec eux-mêmes, elle renforce leur confiance en eux.

Trois midis par semaine

Le projet remonte à 2020. Cette année-là, le centre culturel fossois voit se terminer les gros travaux d’aménagement de la Maison rurale, l’actuel Espace Jijé, doté d’une grande scène mais aussi d’une cuisine moderne, et elle recherche un partenaire Horeca pour nourrir la convivialité d’avant et d’après spectacles.

Le choix du centre culturel se porte sur deux opérateurs connus en insertion socioprofessionnelle dans le milieu de la restauration: le Perron de L’Ilon, à Namur, et les Ateliers de Pontaury, à Mettet. "Et, très vite, rappelle la directrice, nos prestations Horeca se sont développées pour d’autres événements de la Ville ainsi que pour des clients privés." Signe qu’il y avait bien une place pour ouvrir un restaurant didactique à Fosses au sein de l’Espace Winson.

La Terrasse des compagnons, 3e restaurant didactique des Ateliers de Pontaury, a ouvert ses portes le mercredi 16 août dernier.

Jeudi soir, la Ville de Fosses a invité non seulement élus et amis des Ateliers à cette soirée inaugurale mais aussi des chefs d’entreprise et représentants fossois de forces vives. "Les Ateliers de Pontaury" ont en effet profité de cette soirée de relations publiques pour faire connaître leurs autres filières de formation, en lien notamment avec les métiers du bâtiment: gros œuvre, menuiserie, isolation.

Le bourgmestre f.f. Bernard Meuter et le directeur du centre culturel Bernard Michel se sont tous deux réjouis du début de cette nouvelle aventure entre leurs murs. Pour que ce projet d’économie sociale perdure dans le temps, les Fossois sont chaudement invités à ne pas sortir leurs casseroles et à aller souvent dîner dans ce bel écrin dédié à Jijé.

La Terrasse des compagnons est ouverte à tout public les mercredis, jeudis et vendredis midi, ainsi que deux jeudis soir par mois (baptisés les Jeudredis)