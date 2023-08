Quentin Ledoux est un jeune agriculteur installé en région namuroise. Il avance un élément clé pour cerner et comprendre la réalité vécue par le secteur : « En agriculture, le risque est partout ». Pour illustrer cette difficile réalité, il nous présente un exemple quelque peu imagé : « Comme un investisseur classique, on prend un risque en investissant dans quelque chose qu’on espère pouvoir vendre après. Mais il y a aussi les risques climatiques, les risques avec les ravageurs… On doit donc en permanence jongler avec tous ces éléments supplémentaires et devoir se poser la question “Qu’est-ce que je fais, quand je le fais et est-ce que ça va marcher ?” Par exemple, est-ce que je vais planter 2 000 arbres cette année et risquer d’avoir un printemps sec et devoir arroser 2 000 arbres ou est-ce que je vais en planter 200 par an en me disant qu’au moins s’il y a un gros problème climatique ou une grosse sécheresse, j’aurai un peu moins de travail d’arrosage. L’agriculture, c’est vraiment comme un jeu d’échec où il faut s’ajuster pour gérer ce risque. »

