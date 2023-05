À Fosses, Li P'tit Botik propre des produits non-alimentaires à tout petit prix

Bérangère Bouffioux, Présidente du CPAS: "Ce qui grève vraiment le budget du consommateur, qu’il soit bénéficiaire du RIS ou petit salaire, famille monoparentale ou pensionné, ce sont les produits d’hygiène, les produits de première nécessité, d’entretien."

C’est ce genre de fourniture, ainsi que des vêtements et de la lingerie, qu’on peut y trouver, à des prix symboliques, le but étant aussi d’apprendre à se responsabiliser et ne pas vivre dans l’assistanat. Seront proposés aussi des kits pour l’aide d’urgence, des langes, quelques produits de beauté, bref tout des produits de consommation courante, coûteux mais indispensables pour vivre dans la dignité.

En pratique, le magasin, situé rue des Remparts, sera ouvert les mardis matin et jeudis après-midi, accessible sur présentation d’une carte de membre. Afin d’éviter les abus, cette carte autorise deux accès par mois.

"J’aime répéter que le CPAS est un trampoline: on vient quand on a des difficultés, et on y apprend à rebondir".