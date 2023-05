Fosses-la-Ville: l'accueil extrascolaire bientôt gratuit

L’accueil extrascolaire est un service rendu aux citoyens d’une nécessité absolue. Car de nombreux parents, souvent pour raison professionnelle, se trouvent dans l’impossibilité de reprendre leur(s) enfant(s), âgé(s) de 3 à 12 ans maximum, à l’heure de la sortie de l’école. Les horaires du travail et des rythmes scolaires, par essence, ne peuvent pas concorder. L’enfant est alors confié à des accueillantes. Il sort du cadre scolaire pour rentrer dans l’accueil extrascolaire. Au-delà de l’école donc.

Autrefois, l’enfant attendait ses parents à la garderie. Il n’est plus admissible aujourd’hui de considérer que l’enfant est simplement gardé. Il est accueilli. En découle que tout est mis en œuvre par les pouvoirs organisateurs pour qu’il soit "grandi" par l’extrascolaire et, a minima, qu’il ne trouve pas ce temps trop long. Il est encadré et animé. On met des jeux à sa disposition, avec l’objectif louable de lui faire découvrir de nouveaux univers et de développer son autonomie.

50 centimes-30 minutes

Ce service, sans surprise, a un coût. Il est donc payant, à un prix plutôt symbolique (50 centimes par 30 minutes, soit 2 ou 3 € max, l’accueil s’arrêtant à 18 h). Il l’était à Fosses, matin et soir. Jusqu’à ce que le collège décide de le rendre gratuit dans les 7 écoles de l’entité concernées, et ce dès septembre 2023. À l’exception de l’accueil du mercredi après-midi qui reste payant.

La raison de cette gratuité pourrait surprendre. "On s’est rendus compte, explique l’échevine de l’Accueil extrascolaire, Laurie Spineux, que faire payer ce service aux parents, via un opérateur externe, et gérer les facturations générait un travail administratif très lourd. Par ailleurs, le coût de la vie a augmenté, du fait de l’inflation." Autre raison invoquée: la pandémie, qui a accéléré la tendance à télétravailler, ce qui a fait chuter de plus de la moitié le nombre d’enfants à accueillir après l’école: de 70 à… 20 enfants.

Le coût a beau être symbolique, la commune a des milliers d’euros en factures impayées. Ce passage à la gratuité ne les annule pas. "Ce qui est redevable est toujours redevable, avec indemnité de retard. Mais, en instaurant la gratuité, on veut permettre à la coordinatrice de l’Accueil d’être davantage sur le terrain que dans l’administratif", poursuit Laurie Spineux.

Maïté Duchêne coordonne ce service extrascolaire unique et commun à toutes les écoles.

Si le service est centralisé depuis 2018, chaque école conserve son propre lieu d’accueil extrascolaire où le service y dispatche ses ressources humaines.

Elles sont 16 accueillantes, dont 9 contractuelles engagées à mi-temps. Le reste de l’équipe est sous contrat ALE (Agence locale pour l’emploi).

Ces activités offertes en extra sont multiples. Tout est imaginable. À Fosses, les enfants sont notamment initiés à la zumba et aux joies de faire son cirque en farfouillant dans une malle.