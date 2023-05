Un abri de jardin détruit par le feu, une soixantaine d’oiseaux s’enfuient: les avez-vous vus ?

Les causes du foyer sont accidentelles, un robot-tondeuse qui aurait pris feu. Une équipe de police de la zone Entre Sambre et Meuse s’est chargée des constatations. Dans le sinistre, l’abri a été totalement détruit, comme son contenu, de nombreux outils et surtout deux volières, une intérieure l’autre extérieure, entretenues avec passion par les propriétaires, Jenny et Raymond. Leurs petits habitants, paniqués, ont, eux, pris la fuite à tire d’aile.

"Il y avait là une soixantaine d’oiseaux: des perruches, des inséparables, des calopsittes. Des petits oiseaux à gros bec et multicolores, détaille Jenny. J’ai juste su récupérer une calopsitte, mal en point, que j’ai dû mettre dans une cage, trop petite, qu’il me restait. Quant aux œufs qui étaient dans les nids, à l’intérieur du chalet, j’ai tout perdu. "

Leurs volatiles apprivoisés, Jenny et Raymond espèrent les récupérer. Ils sont forcément à proximité. C’est pourquoi ils lancent un appel aux habitants de Bambois et des environs pour qu’ils ouvrent l’œil. "On peut les appâter avec des graines pour grandes perruches et essayer de les attraper avec une épuisette. Nous n’avons même plus de volière que nous pourrions prêter, tout a cramé."

Jenny espère de bonnes nouvelles sur son numéro: 0496 06 41 37.