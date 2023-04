Harcèlement au CPAS de Fosses-la-Ville : de nouveaux témoins seront entendus

Le dossier a été renvoyé au rôle. Si les différentes parties ont des observations à formuler au vu d’éventuels éléments nouveaux, les débats seront rouverts et le dossier refixé devant le tribunal correctionnel pour une audience de plaidoiries. Dans le cas contraire, une date de jugement sera fixée.

Le 22 mars dernier, l’auditorat du travail avait requis des peines de probation autonome incluant des formations de management, de gestion d’équipe et de gestion de la violence au travail à l’encontre de 2 prévenues.

Une simple déclaration de culpabilité était requise concernant le troisième prévenu, le CPAS de Fosses-la-Ville, pour ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour remédier à la situation, alors qu’il était au courant de celle-ci.

Selon les victimes, des problèmes auraient commencé à se poser après l’arrivée de la nouvelle présidente du CPAS, en 2019. Le 15 juillet 2019, une assistante sociale aurait entendu la directrice générale dire qu’au sein du service, "certaines allaient sauter".

À partir de ce moment, les employées du service, dont 6 ont déposé plainte et 5 sont constituées parties civiles, sur les 8 assistantes sociales que comptait le service à l’époque, ont recensé ce qu’elles considéraient comme du harcèlement moral à leur égard. Le dossier compte près de 150 pages. Sont notamment évoqués: des insultes et menaces, des critiques injustifiées, des propos diffamatoires, des changements de bureaux imposés sans concertation, des demandes jugées illégitimes, des interventions dans certains dossiers, des surcharges de travail imposées, des moqueries et comportements vexatoires…