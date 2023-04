Fosses-la-Ville: ravagée par un violent incendie, la villa venait d’être entièrement rénovée

Fort heureusement, la personne présente a pu sortir rapidement et prévenir les secours. Les pompiers de la zone Val de Sambre dirigés par le capitaine Stéphane Willems ont convergé vers les lieux du sinistre avec deux autos-pompes, deux camions-citernes, une auto-échelle et une ambulance.

Les hommes du feu ont travaillé durant plus d’une heure trente afin de circonscrire l’incendie qui a ravagé les combles et la toiture de la maison et détruit entièrement le garage. Tous les véhicules de secours obstruaient entièrement la chaussée, raison pour laquelle les policiers de la zone Entre-Sambre et Meuse ont installé des déviations locales par le centre de Fosses ce qui a causé de gros soucis d’encombrement routier aux heures de pointe.

Le bourgmestre de Fosses, Gaëtan De Bilderling, est descendu sur place pour juger de la situation et réconforter les sinistrés. Ces derniers devront être relogés provisoirement car pour ce que le feu n’a pas détruit, l’eau a complété le travail destructeur. Selon les premiers éléments, la cause du foyer serait accidentelle.