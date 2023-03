Flawinne/Vitrival: les cloches ont ramené de la chope, une chasse aux bières spéciales aura lieu le 16 avril

L’occasion de proposer aux amateurs une chasse aux bières spéciales. "Enfin, une chasse… c’est plutôt une course d’orientation", sourit Olivier Dokir, organisateur de l’événement depuis quelques années. Laisser courir et jouer des coudes tous les participants en même temps, avec des bouteilles en verre et des capsules coupantes sous les pieds, ce serait trop dangereux. L’idée n’est pas non plus d’avantager celui qui court le plus vite afin qu’il rafle tout, alors que le plus lent reviendrait bredouille.

©Dokir-Mouraux

"Ici, tout le monde est gagnant. Concrètement, chaque joueur (+ de 18 ans) recevra une carte du site et un numéro, tiré au sort, qui correspondra à un bracelet planqué sur le terrain." Le chasseur pourra échanger son trésor contre le pack ad hoc. Il y aura du bon, en provenances des brasseries de la Houppe, de Gembloux, des légendes ou encore De Haacht.

L’événement était initialement prévu le 2 avril. La météo annoncée n’étant pas terrible, il aura lieu le 16 avril.

"En plus, le bracelet permettra aux concurrents d’accéder à une tombola, avec plusieurs lots, dont des paniers garnis." La “course”, dont le coup d’envoi sera donné à 14 h, sera précédée, pour ceux qui le souhaitent, par un barbecue, à 12 h, et entouré d’activités diverses: lancer de haches, tir à la carabine, châteaux gonflables pour les enfants… Un bar sera, forcément, accessible. L’an passé, une centaine de biérophiles avait participé à l’événement. Certains étaient repartis avec leur sac déjà vide, les bières gagnées n’ayant pas attendu pour être consommées.

Barbecue à 18 €. Chasse aux bières à 7 € (une consommation offerte). Réservation indispensable au 081 73 86 66 (entre 9 et 18 h) ou sur info@dokir.be. L’événement aura lieu à l’Ultragame, rue de la carrière à Vitrival (à proximité du camping Val Treko)