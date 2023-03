Le nouveau centre dans les starting-blocks

Les plans de ce spectaculaire big-bang architectural ont été dévoilés le soir du 14 février 2022. Personne n’a oublié le grand coup porté par les architectes dans la fourmilière urbaine de l’hyper-centre. Ils osent en effet un geste fort: détruire l’hôtel de ville pour désenclaver ces deux places et y recréer une perspective touristiquement plus attractive. L’hôtel de ville fait écran. Disparu, c’est la collégiale qui retrouve de sa superbe, ce sont les riverains qui récupèrent lumière et aisance.

Lundi soir, le point 8 a mis sur la table la convention-exécution, proposée par le ministre wallon Christophe Collignon, pour la réalisation de ces travaux majeurs de réaménagement de la place du Chapitre, du parvis de la collégiale et de la place du Marché, pour un montant subsidié de 1 210 000€. L’opération de la Rénovation urbaine, c’est 17 fiches projet. "Ici, explique l’échevin responsable Bernard Meuter, deux fiches sont activées."

Le planning respecté ?

Question de Céline Casteels (Écolo): quid du planning ? Initialement, les travaux devaient être achevés pour la prochaine Saint-Feuillen, en septembre 2026. L’échevin et les auteurs du projet ont rencontré le fonctionnaire-délégué à l’Urbanisme quant aux prochaines étapes à franchir. À ce stade, il est question de la rédaction des cahiers des charges en vue de lancer un appel d’offres.

Le PS, par la voix de Romuald Denis, décide de scinder son vote. Oui au réaménagement mais pas touche à l’hôtel de ville et à ce qui reste du kiosque de la place du Marché (déjà démoli mais dont un recours au Conseil d’État empêche la Ville d’achever le travail). Le PS annonce donc qu’il s’abstient. Ce n’est pas une surprise. Depuis le début du feuilleton du kiosque, le PS a fait du patrimoine la grosse pièce de son opposition à la politique de la majorité UD.

La présentation du rapport 2022 du Plan communal de développement rural (le fameux PCDR, qui permet de pêcher des subsides à bonne source, via des fiches) donne l’occasion à Écolo de ranger la mobilité douce parmi les points faibles de l’entité fossoise.

L’échevin Frédéric Moreau réaffirme l’ambition du collège de (re)connecter les villages de l’entité à la section du Ravel (Réseau autonome de voies lentes) traversant Fosses. Les localités les plus éloignées du Ravel sont les deux Sart: Sart-Eustache et Sart-Saint-Laurent.

Maisons de repos: il y a urgence

L’échevine Laurie Spineux a encore fait rapport des actions entreprises dans le cadre du Plan de la cohésion sociale. Autrement dit, qui visent à favoriser le vivre ensemble et garantir l’accès des citoyens aux droits fondamentaux.

Comme le fait remarquer Écolo, aucune action spécifique, à Fosses, ne porte sur la qualité de l’alimentation. Par contre, une action est entreprise en faveur de l’emploi, à travers un salon, en collaboration notamment avec des entreprises de formation par le travail et le Forem. "Un travail spécifique est-il mené par rapport aux métiers dits en pénurie ? Ou est-ce la demande locale qui est privilégiée ?", questionne encore Céline Casteels.

C’est un mix des deux.

Autre initiative: un Salon de la santé, qui recueille toujours un immense succès. Mais, "en termes d’énergie, remplace-t-il une approche plus quotidienne, ainsi que des actions préventives ?" Autrement dit, ne serait-ce pas plus judicieux, plutôt qu’une grand-messe bisannuelle de la santé, d’organiser des actions de fond jalonnant l’année ?

La présidente du Salon de la santé, Paule Piéfort, "Ce salon, selon les demandes, peut ouvrir d’autres pistes, comme cette après-midi de dépistage des maladies cardiovasculaires", organisée le 12 décembre dernier à la maison rurale. Tout est ouvert.

Un point voté en urgence: la future assemblée générale de l’Association intercommunale de santé de la Basse-Sambre (AISBS) qui se tiendra le 12 avril, soit 5 jours avant le prochain conseil, fixé lui au 17 avril,

Pour rappel, l’AISBS, qui est en difficulté et en quête d’une nouvelle gouvernance, gère deux maisons de repos: la résidence Dejaifve, à Fosses, et Le Temps des Cerises, à Mettet.

"Pour une raison juridique, il faut absolument prolonger en avril l’intercommunale jusqu’en juin 2025", a indiqué son président, d’où l’urgence évoquée.