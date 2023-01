Une Opel Moka circulait sur la chaussée entre Fosses et Vitrival lorsqu’un à hauteur du n°364, un des pneus de la voiture a éclaté. Le véhicule est parti en embardée en heurtant un pont et finissant sur le flanc. Les pompiers de la zone Val de Sambre se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, un véhicule de balisage et une ambulance.

Blessé, le conducteur a été conduit vers le CHR Val de Sambre d’Auvelais. Une équipe de police de la zone Entre-Sambre et Meuse s’est chargée des constatations et du balisage routier, tandis que l’Opel était évacuée par un dépanneur du groupe MD.