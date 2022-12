Fosses: l’ex-Castel accueillera des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer

Cette maison doit apporter une solution à celles et ceux qui souhaitent continuer à vivre ensemble sans passer par la maison de repos et de bénéficier, surtout, d’une aide au quotidien. Elle sera offerte chaque jour par une équipe de professionnels et de volontaires de l’ASBL Un Nouveau Chapitre. Un lieu qui combine l’intimité et la sécurité. "Les locataires vivront dans l’un des cinq appartements de 55 m2 des trois étages et desservi par un ascenseur. Ils seront comme à la maison: ils bénéficieront de tout le confort nécessaire avec une chambre, une salle de bains, un salon et une petite cuisine, commente Larissa Stocchi, membre du conseil d’administration de la Société coopérative Entreprise Sociale (SCES) qui gère le bâtiment. Au rez-de-chaussée, s’ils le souhaitent, les couples seront accompagnés et guidés par des professionnels dans leur respect de leur dignité, de leur liberté de choix."

Minimum trois locataires

L’idée, c’est que ces aidants proches se sentent accompagnés, soutenus et écoutés à tout moment par des professionnels comme des psychologues. Des activités seront également organisées en groupe en fonction des besoins et des envies. "Il n’y a pas de critère d’âge ou de diagnostic. En revanche, il n’y aura pas de présence de professionnels la nuit. Mais nous comptons, évidemment, sur l’entraide entre les différents locataires de la maison. Il y aura tout de même la possibilité de contacter quelqu’un en cas de problème."

Les travaux de rénovation de cette splendide maison de maître désormais terminés, il ne manque que les locataires. "Il faut au moins trois couples pour ouvrir nos portes", ajoute Larissa Stocchi. C’est avant tout une question financière pour prendre en charge les frais, les salaires de l’ASBL. "Mais je tiens à signaler que l’idée, pour l’ASBL, n’est pas de gagner de l’argent. Loin de là. C’est avant tout d’aider et d’accompagner ces couples."

Pour bénéficier d’un appartement et de l’accompagnement journalier, sept jours sur sept de 8h à 20h, les couples devront débourser 3 000 €. Ce montant comprend également les charges, le repas de midi et la coordination de la maison. "Il s’agit du prix coûtant. J’insiste également sur le fait que chaque personne gardera sa liberté. Nous voulons que chaque habitant de la maison partagée puisse vivre comme un citoyen lambda, que chacun ait voix au chapitre."