Fosses-la-Ville: le Castel à 21 jours de son nouveau Chapitre

Un maître mot: le partage. Dans ce Castel nouveau, plus spécifiquement restructuré en résidences pour personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, chacun des cinq couples vivra chez lui, en semi-autonomie. Il y jouira à son gré de la convivialité des moments partagés, à table et au cours d’animations porteuses de sens, destinées notamment à maintenir l’esprit éveillé.

Rappelons que ce projet d’avenir, et novateur en ce qu’il limite le nombre de résidents, est porté par trois femmes entrepreneuses, psychologues de métier, fondatrices de l’ASBL Les Maisons partagées du nouveau chapitre.

La coopérative casse les codes. Elle porte le premier projet wallon d’habitat partagé pour des personnes concernées par un diagnostic de maladie de type Alzheimer.

Un idéal anime ces trois psys motivées: alléger le fardeau de celles et ceux dont le conjoint est désorienté, affecté par des troubles de la mémoire, et réenchanter la fin de vie de ces malades entre des murs plus humains que ceux des blocs sans âme des grands hôpitaux et maisons de repos exhalant une terrible solitude.

Dans le prochain Castel, le petit nombre de résidents permettra une vie collective à l’ambiance familiale, apte à ralentir la dégénérescence des neurones cérébraux, grâce notamment au soutien de professionnels enthousiastes et bénévoles bienveillants. Une maison alliant l’intimité du chez-soi et la sécurité des espaces partagés, où chaque couple/duo pourra recevoir sa famille et ses amis. L’accompagnement, individualisé, sera assumé 7 jours sur 7, de 8 à 20 h, par minimum 2 professionnels de la santé.

Une mue spectaculaire

Visite du chantier, lundi matin, en compagnie d’une de ces trois spécialistes en vieillissement, Catherine Hanoteau. Notre dernière visite remontait en mai. On voit la place. Malheureusement, la métamorphose du Castel est tombée au pire moment, en plein renchérissement des prix des matériaux. Le budget de certains postes a dû être revu à la hausse de 25%. Mais la mue, passionnément entreprise, est spectaculaire, surtout dans les étages, et augure un succès au long cours.

Au niveau du rez-de-chaussée, les espaces (+/-235 m) sont restés tels quels, avec un respect pour les matériaux originels de cette ancienne maison de maître dont un des premiers occupants fut l’avocat Loiseau.

Extérieurement, la haute façade avant, restaurée en 1998, jouissant d’un enviable face-à-face avec la collégiale Saint-Feuillen, n’a pas bougé. Les anciens clients qui y ont dîné le reconnaîtront. Le nouveau propriétaire a en effet limité son intervention au remplacement de la véranda, à l’arrière. Vidée de ses becs de gaz professionnels, la vaste cuisine attenante à celle-ci accueillera un fourneau plus classique convenant à une famille nombreuse.

Pour faire vivre cette maison, la nouvelle ASBL va engager 5 personnes: un.e aide-soignant.e, un.e éducateur.rice, une aide ménagère, un.e cuisinier.ère, pas tous à temps plein. Les 3 psychologues, Catherine Hanoteau, Valentine Charlot et Caroline Swalens, font évidemment partie de l’encadrement.

La grande maison partagée, qui restera le Castel dans le cœur des Fossois, ouvrira ses portes le 13 décembre. Premier jour de sa nouvelle vie, première page d’un nouveau Chapitre à écrire.