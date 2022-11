Dossier Carmanne: un nouveau tuyau de discorde

Le dossier, qui dure depuis vingt ans, continue de gonfler: le 23 août dernier, l’habitante a contacté le colonel de la zone de secours Val de Sambre, Marc Gilbert, concernant l’évacuation des eaux usées de la future caserne des pompiers de Sart-Saint-Laurent située un peu plus haut. "Je craignais que ces eaux ne soient déversées dans la canalisation du village qui traverse le champ et se termine au bord de notre terrain. J’ai dit au colonel que ça ne servait à rien de venir pomper mes caves inondées si c’était pour me les remplir dans la foulée avec les eaux usées de la caserne…"

Le colonel a mené son enquête (voir ci-contre) et a prouvé au couple qu’il ne serait pas inondé par les pompiers car les eaux seront évacuées dans une autre canalisation, parallèle à celle du champ. Si le couple est rassuré, il n’en démord pas pour autant et s’interroge. "Pourquoi la Commune n’a-t-elle pas décidé en 2019 de raccorder les eaux du village de Sart-Saint-Laurent à cette canalisation plutôt que de continuer à déverser les eaux usées et polluées chez nous ? Pourquoi permet-elle ce raccordement aux pompiers et pas pour les particuliers ? J’en conclus que la Commune déverse volontairement des eaux polluées sur notre terrain depuis 2019 puisqu’il existe, quelques mètres plus loin, une solution pour résoudre le problème !"

« Le coupable, ce n’est pas madame Carmanne »

L’ancienne exploitante de la station-service demande le détournement urgent des eaux usées dans la canalisation qui sera prochainement utilisée par les pompiers de la zone Val de Sambre. "Je demande également que la Commune dépollue mes puits et aussi le champ jouxtant ma propriété qui, lors de fortes pluies, est constamment inondée car la canalisation est percée de partout."

Ce serait, pour Janique Carmanne, une sorte de reconnaissance. Un juste retour de la Commune. "Et j’espère que, par la suite, la Région wallonne se rendra compte que le coupable dans cette histoire de pollution de l’arrière de mon terrain, ce n’est pas Madame Carmanne."

Interpellé par le couple concernant l’évacuation des eaux usées de la future caserne des pompiers de Sart-Saint-Laurent, Marc Gilbert, le colonel de la zone de secours Val de Sambre, a contacté le BEP et la Commune. "Le Bureau économique est responsable du projet de la caserne tandis que la Commune détient toutes les informations au niveau de l’égouttage communal. Les deux m’ont certifié que les eaux usées n’étaient pas déversées dans la canalisation du champ jouxtant la maison de Madame Carmanne."

Pour en avoir le cœur net, il a réalisé l’expérience. "J’ai pris un camion-citerne et j’ai injecté de l’eau dans l’évacuation. J’ai démontré au couple que l’eau était évacuée dans une autre canalisation parallèle au champ."

Plus que de rassurer Janique Carmanne et Étienne Legat, le colonel souhaitait s’assurer que le projet de la caserne ne causait de tort à personne. "Je ne veux pas non plus que le projet soit reporté en raison d’un oubli lors des plans. J’ai obtenu mon apaisement même si, en cas de problème, je n’aurais pas pu être tenu responsable."

Les travaux, qui sont en cours tant à Sart-Saint-Laurent qu’à Mettet, devraient être clôturés au mois de mars 2023. "C’est en tout cas ce que nous espérons tous au niveau de la zone. Les deux casernes seront identiques."