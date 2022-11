Le lac de Bambois passera l’hiver au sec, ses poissons sont déménagés (vidéo)

Dans un décor automnal en demi-lune, ces dizaines d’hommes en cuissarde et combinaison étanches rentrent soudain dans l’eau pour jeter les filets d’une pêche monstre, comme en atteste le dispositif déployé: une foule de bassines remplies d’eau claire, des tables d’examen et une balance. Il flotte comme une ambiance de marché aux poissons de retour de mer, à même le port.

Malade, ce lac perdant ses eaux? Non. Sa bonne gestion suppose de le vider régulièrement, une obligation couchée dans un plan conservatoire signé entre le propriétaire et la Région. La dernière vidange remonte à 2019.

©EdA

Vidanger permet en effet " de dégrader les blooms de cyanobactéries (ou algues bleues), sorte de phytoplancton qui prolifère en cas de canicule et qui peut libérer dans l’eau des neurotoxines potentiellement dangereuses ", explique Julien Jamme, garde forestier en triage piscicole pour le service de la pêche (DNF). Ce sont ces algues toxiques qui obligent l’Idef à devoir parfois interdire la baignade en été. " La mise en assec permettra la minéralisation des matières organiques, ce qui réduira les volumes de boue ". En fait, si on ne vidangeait pas un étang ou une retenue d’eau artificielle (tel que le lac de Bambois), ils finiraient par étouffer et se refermer.

Le Monsieur Pêche de l’Idef, Frédéric Debosscker, le dit autrement: "Vidé, le lac va s’apurer et la vase disparaître. Soit il sera rincé par les pluies, on parle de ruissellement. Soit l’hiver sera sec et froid, et les vases durciront avant de se rétracter. Lors de la remise sous eau, cette vase crevassée s’effondre d’un coup. On gagne entre 50 et 60 cm de profondeur."

Sous eau en février

Si l’eau s’écoule progressivement (environ 1 million de m3) par une moine de vidange hydraulique, comparable à une bonde de baignoire, le poisson doit évidemment déménager, aidé de la main de l’homme. Un transvasement gourmand en énergies et en matériel: filets, épuisettes, cuves en pagaille et bassins piscicoles de transit.

Le responsable et animateur pêche de l’Idef espère sortir au moins 4 tonnes de poissons de toutes sortes.

Après inventaire et sélection des espèces, "pour savoir ce que l’on conserve, ce que l’on écarte et ce que l’on vend", le poisson est momentanément placé en pension dans l’étang du Petit Vivier, en aval, qui fait office de décanteur et de tampon protecteur du ruisseau de Fosses.

Le lac sera remis sous eau et rempoissonné en février, après quatre mois d’assèchement, à l’exception d’éventuelles espèces non-désirées et envahissantes. Une partie a été évacuée dès mardi vers la pisciculture de Maransart, dans le Brabant wallon.

"Mais les prédateurs ne seront pas évacués, précise Frédéric Debosscker. À Bambois, on pratique la pêche (sportive) au brochet, en mode catch and release." Le poisson capturé est relâché. Une absence de prédation qui accorde à ces carnassiers une espérance de vie beaucoup plus longue et en transforme certains en spécimens géants.

Piégé dans la nasse, le poisson est pêché et emporté. Les petits grouillent dans des cuves. Les gros s’y débattent. Tous sont pesés à des fins d’inventaire. "Ce triage du poisson permet de remettre en équilibre les espèces", précise Françoise Doumont, éco-conseillère.

L’Idef entend renégocier le plan de gestion. Et de poursuivre: "La Région nous a imposés de commencer à baisser le niveau du lac en plein été afin de repeupler les berges d’arbres et plantes ligneuses plus rares. On lui demandera de ne plus toucher au niveau de l’eau pendant 1 ou 2 ans, pour faire mourir ces ligneux, sous peine de voir se refermer la ceinture du lac." En attendant, il fait le mort.