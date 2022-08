Jemeppe-sur-Sambre : la fête du cirque revient en septembre

" C’est un tout nouveau spectacle que nous allons présenter,explique Martin Dorchain. Bien évidemment, la base reste la même. Les traditions du cirque Stromboli ne changeront pas, comme les scènes avec les animaux par exemple. Mais nous avons innové: trois nouveaux artistes rejoignent la troupe, dont un équilibriste sur chaise. En plus de cela, des numéros insolites viendront s’ajouter au spectacle."

Parmi ceux-ci, le show laser, déjà au programme de l’année dernière mais annulé à la suite de problèmes techniques. " La grande illusion fait partie aussi de nos innovations", poursuit Martin Dorchain. Acheté en Amérique, ce numéro de magie est " une exclusivité en Europe".Ces illusions montreront des tours singuliers et d’autres plus courants, comme la connue malle des Indes, dans laquelle l’illusionniste se trouve enchaîné avant d’en ressortir.

Autre nouveauté: cette année, le public pourra voter pour son numéro favori. Le gagnant sera annoncé le samedi 10 septembre après la dernière représentation de la journée, à 18h. " Cela permet aux artistes d’avoir un retour sur leurs tableaux mais aussi d’avoir une plus-value artistique", explique Martin. Ce prix pourrait être remis par le premier échevin ou la bourgmestre de la commune; c’est encore en discussion.

Rue Saint-Martin, 21 à Jemeppe-sur-Sambre. 1 h 45 de spectacle. Samedis 3 et 10 septembre à 15 h et 18 h. Les dimanches 4 et 11 septembre ainsi que le mercredi 7 septembre à 16 h. Réservations: 0494 62 00 86. Prix: 10 € et 20 €.