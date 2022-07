Vitrival: un incendie aussi criminel que mystérieux visant une famille sans histoire

À lire aussi| Une maison ravagée par une explosion et un incendie à Vitrival

Celle-ci, récemment restaurée, était pourtant occupée depuis 10 ans par une famille sans histoire, un couple et une petite fille de 8 ans, heureusement absents au moment des faits.

Il n’empêche qu’elle a absolument tout perdu, ce qui ajoute au caractère désolant de cet incendie volontaire. Les criminels ont peut-être attendu que la maison soit vide avant de la faire exploser, voulant par là envoyer comme un message d’avertissement.

©Montage EDA

Au moment des faits, la mère de famille, Amélie Vanden Abbeele, était exceptionnellement retournée chez ses parents à Saint-Servais (Namur) pour raison professionnelle. Le père, Bruno Vannieuwenhoven, originaire de Vitrival, se trouvait en vacances à la Côte belge, à Nieuport, avec sa fille. Tous devaient se retrouver le lendemain à la mer.

En dépit de l’obscurité, au moins un témoin a vu deux individus sauter la barrière et, depuis la cour, briser une vitre et jeter dans l’habitation comme une arme incendiaire, en l’occurrence un cocktail Molotov. Deux bidons remplis d’essence ont été retrouvés parmi les débris calcinés mais ils appartenaient au propriétaire afin d’alimenter sa moto. La présence de ce combustible accélérant explique la vitesse avec laquelle l’habitation s’est embrasée et transformée en torche infernale impressionnante. Leur forfait accompli, les trois malfaiteurs se sont enfuis en trombe dans une voiture immatriculée en Allemagne, sans doute volée, qui sera retrouvée à Charleroi.

©EdA

On connaît la suite.L’explosion qui a jeté le quartier hors du lit a été suivie d’un feu féroce qui a tout ravagé sur son passage. Le souffle de la détonation a soulevé la toiture.

Alertés, des dizaines de riverains sont progressivement sortis dans la rue pour assister incrédules au sinistre.

Rapidement, la rumeur de l’acte criminel a circulé et effrayé. La grande criminalité venait de s’inviter dans ce paisible village, ravivant le souvenir d’un double assassinat à la chaussée de Charleroi, en 2017, et d’un meurtre sanglant au couteau, au café Les Dsiettes, en 2018.

Le ballet, sirènes hurlantes, des ambulances, des véhicules de police et des pompiers ayant déployé deux grandes échelles, a donné lieu à une scène catastrophique rare. Des riverains ont retrouvé dans leur jardin des résidus noirs issus de la désintégration de la toiture.

La police fédérale saisie

©EdA

Bien que rapide, l’intervention des soldats du feu n’a rien pu faire pour sauver quoi que ce soit. L’ossature porteuse de la maison ayant subi une onde de choc, des experts n’excluent pas son abattage pur et simple.

Pourquoi s’en prendre ainsi au toit de cette famille? Pour quel mobile? Quel crime aurait-elle pu commettre pour subir cet attentat? À notre consœur de LaMeuse Namur , le propriétaire, employé chez Infrabel, a déclaré ne pas se connaître d’ennemis, et s’il en a, il n’est pas au courant. Sa compagne, Amélie, est aide-familiale à la Centrale de Service à Domicile de Namur.

Mis au courant de l’explosion de leur maison, l’un et l’autre se sont précipités à Vitrival, dans un état de sidération, où le voisinage les a réconfortés.

Dès le lendemain de l’incendie, des experts ont défilé dans la maison anéantie afin de recueillir des indices.

Signe de la gravité des faits, l’enquête, d’abord entamée par la zone de police Entre-Sambre et Meuse, a été reprise par la police fédérale.