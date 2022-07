Canicule: chiller au frais au lac de Bambois

Il faut dire que le lieu a bien des atouts pour séduire: une plage de sable fin, un lac aux eaux claires, un bassin pour les plus petits, des arbres qui apportent une ombre bienvenue….

Une plage de sable fin, une pataugeoire et l’ombre des arbres. ©© Jacques Duchateau

1800 personnes par jour

Marie-Julie Baeken est directrice du lac de Bambois. Elle se réjouit de l’affluence de ces derniers jours. Même si "on a décidé de limiter l’accès vers 1800 personnes. On fait le point au fur et à mesure de la journée pour voir s’il y a trop de personnes sur le site".

Même si ce pic a quasi été atteint courant juin , on remarque que l’affluence est déjà moins importante désormais. Beaucoup de personnes ont l’occasion de partir en vacances. La plage et ses abords n’en sont que plus agréables.

Contrairement à certaines piscines communales qui ont élargi leurs horaires, ici, on garde les heures d’ouverture habituelles: 11h-18h30. Les journées au soleil sont longues et parfois éprouvantes pour le personnel. "On a mis en place différentes choses, avec du personnel renforcé, notamment à la cafétéria (même si les visiteurs peuvent venir avec leur frigo box rempli). On conseille aussi de préréserver, pour éviter de faire la file à l’entrée."

Le lac de Bambois propose une plage surveillée de 60 mètres de long. ©© Jacques Duchateau

Une bonne réputation

Le lac de Bambois jouit désormais d’une bonne réputation, ce qui lui permet de drainer un public de plus en plus lointain. On n’y voit plus uniquement des visiteurs de la Basse-Sambre mais aussi de toute la province de Namur, de Bruxelles et même de Flandre. "On a beaucoup travaillé notre image et notre communication. On organise aussi divers événements autour du lac pour diversifier l’offre.Le public est familial et calme."

Le lac de Bambois couvre une superficie de 33 hectares et compte une seule plage, de 60 mètres de long, qui est surveillée. Le reste du pourtour du lac est en zone Natura 2000 et n’est donc pas accessible à la baignade. Outre la plage, les jardins offrent également l’occasion de profiter du frais, dans un magnifique écrin de nature.

Infos sur le site du lac.

Canicule: profiter de la fraîcheur au lac de Bambois. ©© Jacques Duchateau