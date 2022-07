Une maison ravagée par une explosion et un incendie à Vitrival

Très rapidement, les pompiers de la zone Val de Sambre dirigés par le capitaine Mathieu Patris et le lieutenant Stéphane Willems se sont rendus sur les lieux avec d’importants moyens composés de trois citernes grande capacité, trois autopompes, une auto-échelle, deux ambulances ainsi que le SMUR d’Auvelais.

A l’arrivée des pompiers, la maison était totalement en feu, les flammes sortaient par portes et fenêtres mais fort heureusement, personne ne se trouvait dans l’habitation. Le couple et leur fille étaient en vacances au moment des faits, deux d’entre eux dans le sud de la France, l’autre dans la région namuroise. Les hommes du feu ont travaillé d’arrache-pied durant plusieurs heures afin de combattre le sinistre mais la maison fissurée et entièrement ravagée par les flammes devra être démolie. Le bourgmestre de Fosses-la-Ville, Gaetan de Bielderling, habitant dans la rue a entendu lui aussi l’explosion, il est descendu sur les lieux et a réquisitionné l’aide du service travaux de la ville pour placer des barrières de protection autour du bâtiment menaçant.

Les causes du sinistre semblent très suspectes, selon les riverains, une voiture immatriculée en Allemagne a démarré en trombe quelques secondes avant l’explosion provoquée semble-t-il par une accumulation de vapeurs d’essence déversée dans la maison par plusieurs jerrycans. Un voisin dont la toiture et la devanture sont jonchées de débris provenant de l’explosion nous explique qu’à quelques minutes prés, il se trouvait à l’endroit ou la partie buanderie de la maison sinistrée s’est effondrée sur la route. Les policiers de la zone Entre-Sambre et Meuse se sont chargés des constatations, le parquet de Namur a été avisé des faits et le labo de la PJ était attendu ce samedi matin pour déterminer les causes exactes de ce gros sinistre.