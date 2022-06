Les associations Le Rêve d’Aby et Help Animals ont procédé, coup sur coup, à deux saisies d’animaux maltraités, le 13 juin dernier. L’objet de la première intervention concernait la prise en charge d’un poney et de sept chiens en détresse. "Le poney et les chiens semblent avoir été oubliés, remisés sur un terrain envahi par les mauvaises herbes. Sur base des constatations faites sur place, tout porte à croire que les animaux sont délaissés par leurs propriétaires et qu’ils n’ont pas reçu de soins depuis un bon moment", indique l’association Le Rêve d’Aby dans un communiqué. "Les chiens ont accès à une caravane vétuste et se partagent un terrain couvert de déjections. Ils sont parasités et, pour certains, perdent leur pelage. L’équipe de Help Animals parviendra à récupérer les sept chiens apeurés et à les emmener en sécurité au refuge d’Anderlecht.". Le poney errait quant à lui dans une ancienne ferme et avait pour seul abri une vieille remise. "Il tente de fuir mais ne parvient qu’à faire quelques pas en raison de lourds problèmes de locomotion. Ses sabots sont extrêmement longs et ne lui permettent pas de marcher correctement."