Sainte-Brigide à Fosses-la-Ville: sauvetage d’un sacré patrimoine enchevêtré (photos & vidéo)

Visite de ce chantier hyperpointu en compagnie de l’échevin du Patrimoine, Jean-François Favresse (représentant le maître d’ouvrage, propriétaire du bien), et de l’architecte Romuald Casier, auteur de projet, spécialisé dans le sauvetage de monuments classés ayant traversé les siècles.

Ce chantier, l’architecte l’estime visuellement trompeur. " À côté de l’énorme résidence contemporaine, tout le monde parle de la petite chapelle Sainte-Brigide. En fait, si vous l’implantiez en ville, c’est une grande église. Sur les échafaudages, on ne peut pas en faire le tour en moins d’une heure."

Ardoise après ardoise, la chapelle retrouve petit à petit fière allure. ©ÉdA – 502089356515

L’Agence Wallonne du Patrimoine (AwaP) finance une partie des travaux.

Précisionde calendrier: il a fallu onze ans, le temps de monter des dossiers, de réaliser des études préalables, d’attendre des promesses fermes de subsides et enfin l’attribution du permis, pour voir enfin débarquer les tailleurs de pierres et couvreurs de l’entreprise namuroise Bajart, la même qui a restauré l’emblématique collégiale Saint-Feuillen.

Pourquoi une décennie à attendrecette renaissance annoncée? D’abord, la pandémie a retardé l’exécution du permis pendant une année. Puis, le maître d’ouvrage a dû composer avec le retard endémique de l’administration, la disponibilité des entreprises, les aléas du climat.

Le chantier est subdivisé en deux lots: Bajart, qui intervient sur la toiture et les maçonneries, et la restauration des vitraux, confiée à un maître verrier de Chastre.

Le chantier, comme toujours, a réservé son lot de surprises, bonnes et moins bonnes.

Une très vieille dame

Restaurer la chapelle Sainte-Brigide, c’est pénétrer de plain-pied dans l’âme de la ville, mais en mode mineur.

L’architecte retrace l’épopée architecturale de ce monument rescapé.

Les premières traces d’un oratoire, qui ne cessera de se métamorphoser, remonte au VIIe siècle. Suit un premier agrandissement pré-roman, vers l’an 1000, qui évolue en roman pur au XIIe siècle. L’ensemble se transforme plus largement au XVIIe siècle avec la greffe de deux sacristies.

©ÉdA – 502089393832

"C’est un enchevêtrement de beaucoup d’époques qui crée des désordres, mais ces derniers sont acceptables pour une aussi vieille dame. Forcément, cela suppose d’adapter les budgets et les délais, et de trouver des solutions techniques."

En réunion de patrimoine, les différents acteurs statuent parfois pendant des heures avant de choisir tel ou tel matériau, tel ou tel motif.

©EdA

Des études remontant à 2015 au début du chantier en 2022, il s’en est passé des choses, en septans: "Des herbes que j’avais notées sont devenues des arbrisseaux, et des arbrisseaux ont pris l’ampleur d’arbres solidement enracinés dans la maçonnerie", raconte l’architecte. Une mauvaise surprise concerne l’état des charpentes, invisible lors de l’étude: "Celles-ci avaient été attaquées par un insecte xylophage (qui mange le bois), probablement un capricorne. L’œil nu ne voyait pas que la partie portante du bois avait disparu, il ne restait que l’écorce. Si on ne l’avait pas vu, les charpentes auraient pu s’effondrer."

De la terre entre les pierres

Une bonne surprise: le monument est stable. La roche est affleurante, à 10 cm de profondeur. Inimaginable donc qu’elle se renverse, mais sa position en hauteur l’a rendue vulnérable aux éléments. En l’absence de gouttières, l’eau a ruisselé sur les façades et les a délavées. "Ce qu’on avait cru être des fissures n’étaient rien d’autre que la perte du mortier dans les joints". Même INISMa, un centre de test géologique, est venu sur place. Le mortier ayant disparu, les oiseaux, au fil du temps, ont comblé les joints avec de la terre. Une grosse partie de la tour était donc devenue une construction reposant sur de la terre, où les pierres n’étaient plus qu’empilées. "Il a donc fallu les démonter, les numéroter, et les replacer, comme un puzzle, dans leur position d’origine."

Du côté de la couverture, les tuiles faîtières anciennes, vernissées, sont en crête-de-coq. Seule une entreprise de Mettet en fabrique encore.

On apprend qu’un ermite fut l’ultime intervenant sur la chapelle. Il s’était réfugié dans les étages des deux sacristies, a percé deux petites fenêtres et créé une cheminée. Ce n’est pas heureux. "Mais quand on restaure un monument historique, on n’améliore pas l’histoire, on la respecte en vue de la transmettre, et l’histoire elle est faite d’excellence et parfois de bricolage. Ici, un ermite a bricolé une fenêtre, tardivement, mais si on ne l’avait pas conservée, on aurait dénaturé le monument" , dit-il. De l’ermite, on a même retrouvé sa planche à enfourner le pain.

La fin du chantier? La chapelle restaurée rayonnera sous les feux de l’automne.