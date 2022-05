Fosses-la-Ville: les réfugiées ukrainiennes ont eu 30 minutes pour faire leur valise

Rue des Bergeries, sur les hauteurs de Fosses, la lumière du printemps illumine les prés. Le vert de la nature est glorieux. Il ressemble à un dessin d’enfant ne lésinant pas sur la couleur. C’est dans ce paysage verni, dans une maison de briques rouges qui y est posée, que Daryna, 21 ans, et Kseniia, 13 ans, ont été accueillies, il y a pile un mois, le 9 avril. Un foyer chaleureux de quatre personnes, chez Johan et Nathalie, et leurs deux enfants, Salomé et Thibaut. "Ces prairies vallonnées, on a un peu ça chez nous aussi, et on a les montagnes en plus, où l’on peut skier" , souligne l’aînée.