Fosses-la-Ville: le petit patrimoins régional mis en valeur dans une expo

Ce petit patrimoine, il a beau être partout disséminé, on ne le voit plus. Dans les rues des villes et villages, il s’est comme invisibilisé. Il se confond sur les murs et les bâtiments. Au-delà, dans les prairies et les bois, le temps qui passe et le progrès l’ont réduit à des reliques et à des vestiges, et parfois enfermé dans le linceul d’une nature conquérante. On pense à ces signaux d’un chemin de fer démantelé.