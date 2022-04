Lac de Bambois: de drôles de chaises au bord de l’eau

Durant six mois, l’ASBL IDEF-Lac de Bambois et le Collectif Basse-Sambre (regroupant les centres culturels de Fosses-la-Ville, Aiseau-Presles, Sambreville, Fleurus, Floreffe et Jemeppe-sur-Sambre) ont organisé plusieurs ateliers participatifs visant à réaliser des œuvres autour de sièges en tout genre. Un concept librement inspiré de l’opération de Présence et Action culturelles, Asseoir l’espoir. Aujourd’hui, ces créations sont prêtes à être installées dans les jardins du lac de Bambois. Le Chaise’tival inaugurera cette exposition originale, qui sera ensuite accessible au public durant la saison touristique 2022.

Ce samedi, rendez-vous dès 14h15 pour le mot d’accueil et les remerciements des participants. De 14h45 à 16h30, plusieurs lectures publiques auront lieu aux différents endroits du site.

De 15h à 16h15, les Serial Lecteurs d’Aiseau-Presles proposeront une lecture mise en scène du texte de l’auteur belge Laurent Van Wetter, Au commencement, il y avait une chaise (réservation obligatoire sur www.lacdebambois.be ). À 16h15 se tiendra une partie de volleyball sur chaises. Enfin, de 16h45 à 17h30, un concert de Jules & Co clôturera cette journée bien chargée.

Notons que le Chaise’tival se déroulera la veille du Réveil du Lac, l’évènement printanier du lac de Bambois, qui propose une large palette d’activités et d’animations (concerts, spectacles, marché artisanal, etc.)

De Fleurus à Floreffe

Plus largement, les six communes des centres culturels participants accueilleront elles aussi des sièges customisés dans divers lieux publics. Pour tout un chacun, il est possible de décorer un siège en dehors des ateliers organisés, du moment que celui-ci permette de s’asseoir et soit conçu pour être installé en plein air.

Adresse du lac de Bambois: rue du Grand Étang, 5070 Fosses-la-Ville