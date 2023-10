Fleurus: le seul concert en Wallonie du bluesman Steven Debruyn, ce sera à Martinrou, ce 9 novembre

C’est que la soirée musicale va être portée par tout le talent de Steven Debruyn, bluesman originaire de Leuven. Les aficionados le savent déjà, Debruyn fut cofondateur, dans les années 1990, du groupe El Fish. Il a ensuite été leader de la formation The Rhythm Junks. Connu et reconnu internationalement comme l’un des meilleurs joueurs d’harmonica de toute la scène blues, Steven va présenter son nouvel album, Aanhou Geraas Maak, pensé, composé et joué avec la contrebassiste Jasper Hautekiet.