Fleurus: soupes et jus offerts, cette semaine, dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Alimentation

Toutes les études le prouvent et plus personne n’est réellement à convaincre: une alimentation saine et équilibrée entraîne un impact positif sur la santé et le bien-être. Et le recours aux produits locaux et aux circuits courts réduit l’empreinte carbone et les dégâts causés à l’Environnement. Forte de ces constats, la Ville de Fleurus met sur pied plusieurs actions de terrain, cette semaine, autour de la Journée mondiale de l’Alimentation, qui a été célébrée ce lundi 16 octobre. La journée, promue par l’ONU, entend aussi sensibiliser les populations à la problématique récurrente de l’inégalité face à l’accès à la nourriture.