Charleroi: les animations Halloween démarrent sur la place Verte ce 21 octobre; à Fleurus et Châtelet, ce sera le samedi 28

La grande balade horrifique "pour de rire" au cœur de la Forêt des Loisirs est devenue l’un des grands rendez-vous de l’automne, dans le Pays de Charleroi. Les organisateurs le promettent: "Dans l’obscurité de la nuit, des spectacles de feu embraseront le ciel. La magie noire sera présente avec des spectacles mystérieux. Mais méfiez-vous des monstres sur échasses qui se glisseront sournoisement parmi les arbres, prêts à vous surprendre et à vous faire hurler de terreur, sans parler des monstres des bois, cachés derrière chaque buisson". Cette balade Halloween, adaptée aux plus jeunes, n’est accessible que sur réservation et elle fait "forêt comble" à chaque édition. Il est donc plus que recommandé de s’assurer une place dès maintenant, à l’adresse https://artsmile.odoo.com/event. Le rendez-vous est donné au 56 de la rue de Wangenies, ce 28 octobre, de 18 heures à 23 heures. Au-delà de la balade terrifiante en forêt, le reste des animations est accessible librement.