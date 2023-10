Fleurus: huit salons de coiffure sont solidaires pendant cet Octobre Rose

De nombreuses activités et appels à soutien s’organisent dans le cadre de l’Octobre Rose, cette période de sensibilisation du grand public au cancer en général, et au cancer du sein, en particulier. Une marche solidaire a eu lieu ce week-end à Farciennes, une action capillaire a lieu durant tout ce mois, sur Fleurus. On le sait, l’une des conséquences les plus visibles, et souvent les plus difficiles à affronter, d’un traitement contre le cancer, c’est la chute des cheveux. Dans le cadre du "Plan Santé" de la Ville de Fleurus, une grande opération est donc menée, avec le soutien actif de huit salons de coiffure, sur le territoire de la ville et de ses entités. L’accord passé entre la Ville, les coiffeurs et les citoyennes et citoyens est simple: toute personne qui souhaite faire don de ses cheveux en faveur des patientes et patients atteints d’un cancer du sein, peut obtenir une coupe de cheveux gratuite. Voici les six professionnels qui participent à cette belle opération, sur Fleurus: Tif’Annick, rue du Calvaire ; Beauté Pure, rue Poète Folie ; Chez la voisine, rue Paulin Debauche ; By Wendy, route de Namur ; Miss Beauté, à la rue Sainte-Anne et le salon de coiffure mixte Angela, rue de Moignelée. Ces coiffeurs sont rejoints par deux établissements de Wanfercée-Baulet: le centre capillaire et d’esthétique, rue Plomcot et Hair M’Style, rue du Bâty.