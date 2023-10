Fleurus: ce week-end, c'est la grande fête folklorique de Wanfercée-Baulet

Petits et grands seront évidemment ravis de voir à nouveau les loges foraines s’installer au cœur de Wanfercée-Baulet. La ducasse restera en place jusqu’au 22 octobre, date à laquelle, en guise de conclusion, on procédera au tirage au sort de la traditionnelle tombola des forains et commerçants, sur la place Baïaux. Mais avant cela, c’est ce week-end que l’événement central des fêtes aura lieu. Ce samedi 7 octobre, l’ouverture officielle de la fête sera proclamée à 15 h 30. Dimanche 8 octobre, la réception du comité des fêtes, avec les groupements, forains et commerçants, sera donnée en l’hôtel de ville de Wanfercée-Baulet, à 10 h 30. Sur le coup de 14 heures, la 45e édition du cortège folklorique se mettra en route de la place Poète Charles Michel et sillonnera les rues du village pour arriver, en musique et avec bonne humeur, sur la place Baïaux, vers 18 h 30.

Lundi 9 octobre, enfin, tout commencera, comme il se doit, par le moment le plus solennel de ces journées de festivités: le pèlerinage à Notre-Dame des Affligés se mettra en branle à 10 heures précises. L’après-midi sera rythmée, comme il se doit, par la sortie, au départ du café "Le Rouet", des gilles "Les Blanchisseurs" et de leurs Amusettes.

Tout ce beau monde convergera, en communion avec la foule, vers le parking du supermarché Match, pour un rondeau final vers 21 heures. Suivra un grand feu d’artifice, pour conclure ce week-end festif.