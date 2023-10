Fleurus: nouvelles consultations orthopédique du CHRSM au centre paramédical de Wanfercée-Baulet

Sis 8, place André Renard, le site abrite donc désormais la consultation du docteur Besonhé, un mercredi sur deux, de 8 h 30 à 11 h 50. Le Centre hospitalier le résume, dans un communiqué: "Le but de ces consultations hors de nos murs est d’améliorer l’accessibilité des soins à nos patients. Il s’agit d’une nouvelle dynamique, pour être au plus proches des habitants de la région. Nos patients méritent des soins médicaux de qualité, accessibles et personnalisés".

Le centre paramédical de Wanfercée-Baulet est d’ailleurs déjà entré en collaboration avec le CHRSM depuis plusieurs mois pour assurer des prélèvements sanguins sur place. Ces consultations en chirurgie orthopédique renforcent l’offre du centre local. Toute prise de rendez-vous s’y effectue par téléphone, au 071/26 54 05.