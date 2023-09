Fleurus: une journée pour le bien-être des amis à poils, à plumes et à écailles

Ce samedi 30 septembre, sur le site du Vieux-Campinaire, l’ambiance sera bien plus à la bonne humeur qu’au blâme, puisque la Ville de Fleurus, avec de nombreux partenaires, organise sa première journée du Bien-être animal. Tout commencera dès 10 heures du matin, avec deux conférences importantes: la première, donné par Franck Goffaux, directeur de la SPA de Charleroi, abordera les questions à se poser avant d’adopter un animal et pour éviter les mauvais choix ; la seconde, avec une représentante du département Police et Contrôles du SPW, exposera les nouvelles législations en matière de bien-être animal.

Les stands, les food-trucks et le bar ouvriront dans la foulée. Les visiteurs pourront prendre contact avec, entre autres, la Société royale protectrice des animaux de Charleroi, de nombreux clubs et toiletteurs canins, des fédérations d’équitation, des sociétés ornithologiques, des magasins de produits animaliers, les vétérinaires de la région ainsi que de nombreuses ASBL dont Gaïa, Sans Collier, Les Amis des Animaux et Vent Sauvage. Les plus jeunes se défouleront également sur les châteaux gonflables et au stand de grimage mis à leur disposition. Cette après-midi sera également rythmée par une grande balade canine, de plus ou moins trois kilomètres, qui sera libre d’accès et balisée dans la Forêt des Loisirs, voisine du site. Mieux, les personnes qui n’auraient pas de chien mais souhaiteraient malgré tout participer à cette balade pourront se présenter au stand de la SPA, qui leur confiera un petit compagnon à quatre pattes le temps de la promenade.

En amont de cette grande journée, une collecte d’aliments pour animaux sera mise sur pied, jusqu’au 29 septembre, à l’entrée des enseignes commerciales suivantes: l’Intermarché de Lambusart, le Tom&Co de Fleurus, le Leader Price de Fleurus, le Okay de Fleurus, le Carrefour Market de Fleurus et le Match de Wanfercée-Baulet. La générosité des humains améliorera ici le quotidien des animaux.