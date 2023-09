Fleurus: première sortie pour le "pedibus" de l'école communale de Lambusart, ce vendredi 22 septembre

Ce vendredi 22 septembre, les enseignants et les écoliers de l’école communale de Lambusart se donnent rendez-vous à 8 heures précises, pour l’opération "pedibus" et "vélobus", un ramassage scolaire sans moteur. Les plus petits, de la première à la quatrième primaire, se rendent alors à pied, et en groupe, à l’école ; les enfants des 5e et 6e années primaires font le trajet à vélo. Les parents qui le souhaitent peuvent accompagner les groupes jusqu’à leur arrivée à l’école.